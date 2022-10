Guida pratica per la manutenzione delle scale mobili

By

Le scale mobili, come tutti i trasportatori-elevatori, hanno bisogno di una periodica manutenzione per riuscire a garantire a pieno il corretto funzionamento.

Ormai le scale mobili sono presenti ovunque e trasportano migliaia di persone ogni giorno. Proprio per questo motivo è molto importante che siano sicure e funzionino al meglio.

Per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria o per servizi di installazione di scale mobili, ti consigliamo sempre di affidarti a specialisti nel settore. Per esempio SMI Italia si occupa dell’installazione di scale mobili e tappeti mobili con soluzioni che resistono nel tempo all’utilizzo intensivo.

Scegliere delle scale mobili durature ti aiuterà a risparmiare molto nel corso degli anni, evitando eventuali manutenzioni straordinarie indesiderate.

Quando fare la manutenzione delle scale mobili e come funziona?

Le scale mobili, come tutti gli impianti di elevazioni hanno bisogno di una costante manutenzione ordinaria. Il tempo che può passare tra un controllo e l’altro non deve superare i 6 mesi di tempo.

Oltre all’ordinaria manutenzione ti consigliamo anche di far effettuare quella preventiva che aiuta molto nel garantire l’efficace funzionamento dell’impianto. Naturalmente, è sempre meglio far effettuare tutti i dovuti controlli ad un personale che sia ben qualificato e specializzato nell’ambito degli elevatori.

Per effettuare un’attività di manutenzione che sia efficace, a prescindere che si tratti di quella preventiva o quella straordinaria, è molto importante tenere in considerazione tutte le caratteristiche tecniche, le attuali condizioni di usura dell’elevatore e la finalità di utilizzo.

Ogni azienda che si rispetti nel campo della manutenzione delle scale mobili dovrà effettuare diversi controlli, tra cui: lubrificazione dei meccanismi, riparazione o sostituzione delle parti usurate, verifica dell’efficienza dei sistemi di sicurezza e pulizia delle botole e dei vari locali tecnici.

Quali sono i componenti delle scale mobili?

Le scale mobili sono una tipologia di elevatore che ha una lunga storia e che nel corso degli anni ha subito diverse evoluzioni tecnologiche. Nonostante tutti questi cambiamenti, la loro funzione e i meccanismi di azionamento sono quasi rimasti invariati.

Le scale mobili sono tutte composte da una scala con gradini, appunto mobili, che vengono trascinati meccanicamente in maniera tale da riuscire a rimanere in posizione orizzontale.

Riuscendo a rimanere orizzontali permettono alle persone che le utilizzano una percorrenza comoda e sicura.

Per quanto riguarda il funzionamento si può dire che è molto simile a quello presente all’interno dei marciapiedi mobili, con l’unica differenza che, essendo scale sono presenti dei gradini.

Sia all’inizio che alla fine della scala mobile sono presenti delle piattaforme allineate appositamente piazzate a contatto con il terreno, per poter facilitare l’entrata e l’uscita.

Il corrimano è un altro elemento molto importante delle scale mobili. Molto spesso è ricoperto in gomma antiscivolo e serve come sostegno per le persone, procede alla stessa velocità dei gradini.

Quali sono i controlli periodici da fare?

Per quanto riguarda il punto di vista delle responsabilità, sono tutte affidate ai proprietari o ai gestori delle scale mobili, che si devono occupare direttamente che l’azienda alla quale viene affidato il servizio di manutenzione dell’impianto, rispetti tutte le norme legate alla sicurezza,

Le scale mobili fanno parte della categoria di applicazione della Direttiva Macchine e devono essere progettate e costruite in pieno rispetto delle norme UNI EN 115.

Queste normative obbligano quindi il proprietario a dover effettuare i controlli di manutenzione ordinaria periodici, al fine di riuscire a tutelare la sicurezza di tutte le persone che utilizzano giornalmente le scale mobili.

Soprattutto per quanto riguarda questa tipologia di elevatori ad alta affluenza sono valide le normative.

Viene infatti sottolineato come i controlli di ordinaria amministrazione siano obbligatori e imprescindibili al fine di tutelare i clienti.