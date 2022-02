I giocatori della Lazio con più presenze nelle competizioni internazionali

Nel corso degli ultimi trent’anni, la presenza della Lazio nelle competizioni europee è diventata quasi certa e costante nel tempo. Partecipazioni che hanno consentito al club romano di assumere prestigio a livello internazionale, di diventare la sesta squadra italiana con più presenze in ambito europeo e di entrare nella “top 25” delle compagini del Vecchio Continente più vincenti della storia.

Un traguardo, quest’ultimo, raggiunto grazie ai grandi risultati raggiunti nella seconda metà degli anni ‘90, con la vittoria della Coppa delle Coppe contro il Maiorca di Cuper (ultima edizione di quella prestigiosa e nostalgica manifestazione) e il successo ottenuto al Louis II di Montecarlo al cospetto del grande Manchester United di Ferguson, squadra che ha scritto una pagina indelebile della storia del calcio, alzando al cielo la Supercoppa Europea.

Lazio, costante presenza europea dagli anni ‘90 in avanti

Sempre in quell’epoca, inoltre, la Lazio raggiunse alcuni prestigiosi piazzamenti, come il secondo posto in Coppa UEFA nel ‘98 e il raggiungimento quarti di finale di Champions (miglior risultato nella storia della Lazio) nel 2000, anche se in quest’ultimo caso i rimpianti dei tifosi biancocelesti, che possono trovare tutte le Lazio News grazie a siti di approfondimento come Laziofamily, restano ancora vivi e vegeti a distanza di oltre vent’anni.

D’altro canto, quella Lazio aveva tutte le carte in regola per avere la meglio sul pur ottimo Valencia di Cuper, che in quegli anni raggiunse due volte l’atto conclusivo della “Coppa delle Grandi Orecchie”. Oggi, purtroppo per i tifosi biancocelesti, sognare di ripetere le imprese di quella Lazio pare utopistico, nonostante alla guida del club sia stato chiamato un tecnico come Sarri, che ha vinto una Europa League col Chelsea e propone un calcio moderno e “europeo”.

Pippo Pancaro, qualità e quantità al servizio dell’Aquila biancoceleste

Guardando alla graduatoria dei calciatori che hanno vestito più volte la maglia della Lazio in ambito europeo, non c’è da stupirsi se nella “top ten” sono inclusi solo giocatori che hanno militato nel glorioso club romano negli ultimi venticinque anni, anche se le sorprese non mancano. Partiamo dal quinto posto dove troviamo Giuseppe Pancaro, per tutti “Pippo”.

Il terzino calabrese giunse in biancoceleste nel 1997, all’inizio dell’era Eriksson, dopo aver disputato svariati ottimi campionati con la maglia del Cagliari di Cellino. Per sei anni è stato tra i protagonisti assoluti della miglior Lazio della storia, riuscendo ad incidere soprattutto nell’anno dello Scudetto, dove divenne un punto fermo insostituibile e contribuì alla vittoria del titolo mettendo a segno tre gol e svariati assist.

Giuseppe Favalli, icona biancoceleste

Al quarto posto, appena fuori dal gradino del podio, troviamo un’autentica icona biancoceleste, che ha trascorso ben dodici anni della propria carriera con la maglia della Lazio: Giuseppe Favalli. L’esterno di Orzinuovi giunse a Roma, poco più che ventenne, dalla Cremonese, dove si era messo in luce guadagnando il posto da titolare in Under 21.

Favalli, che con 401 presenze complessive è il secondo giocatore con più presenze nella storia della Lazio, è sceso in campo in ambito europeo per ben 57 volte, alcune delle quali con la fascia da capitano addosso.

Lulic e Marchegiani, simboli di epoche differenti della storia laziale

Secondo posto ex aequo per Senad Lulic e Luca Marchegiani, che hanno trascorso la parte più significativa della propria carriera con la maglia della Lazio: il primo è stato, sino allo scorso anno, un emblema dell’ultimo decennio laziale, con lo storico gol nella finale del derby di Coppa Italia che lo ha reso immortale nella storia del club biancoceleste.

Il secondo, invece, è stato il guardiano delle più belle vittorie della storia laziale, dalla Coppa delle Coppe al double nazionale (Scudetto-Coppa Italia nel 2000), passando per la conquista della Supercoppa Europea. Per entrambi, si contano 58 presenze europee con la maglia della Lazio.

Paolo Negro, recordman di presenze in ambito europeo

Al primo posto troviamo un nome che, al di fuori dagli ambienti biancocelesti, non è certamente noto se paragonati ad altri che hanno indossato la maglia della Lazio: Paolo Negro. Il terzino veneto, giunto alla Lazio nel 1993 dopo aver disputato un’ottima stagione nel Brescia di Lucescu, ha vissuto gran parte della propria carriera in biancoceleste ed ha vissuto pienamente l’epoca Cragnotti, dagli albori della stessa fino alla rovinosa caduta che ha messo a repentaglio la sopravvivenza della Lazio.

Nel mezzo, 64 presenze in ambito europeo e un ruolo importante nei tanti trofei alzati al cielo dalla Lazio nella seconda metà degli anni ’90.