I migliori esercizi e attività per perdere peso

Quando la stagione estiva si avvicina, si cercano sempre rimedi per tornare in forma perdendo in fretta i chili di troppo. Durante l’inverno infatti molti tendono a trascurare la propria forma fisica, mangiando in eccesso e non svolgendo un’adeguata attività fisica.

L’alimentazione gioca un ruolo chiave quando si cerca di mantenere un fisico asciutto e tonico: è infatti ormai risaputo che cibo spazzatura, bevande alcoliche o troppo zuccherate non contribuiscono in alcun modo a conservare il peso forma.

Elaborare e seguire una dieta bilanciata è infatti assolutamente fondamentale, ma il cibo non è l’unico aspetto da prendere in considerazione quando si cerca di dimagrire. Per farlo in modo rapido ed efficace è necessario infatti ricorrere a diversi rimedi: sul portale dimagrireduepuntozero.com si trovano moltissime informazioni sul tema, nonché molti spunti che sottolineano l’importanza dell’attività fisica.

Svolgere del movimento quotidiano è infatti un importantissimo elemento che contribuisce a perdere peso: senza necessariamente affrontare sport estremi, ci si può dedicare a del semplice allenamento in palestra, a casa o all’aperto.

Quali possono essere dei semplici esercizi che permettono di dimagrire in modo naturale restando in forma?

Allenamento in palestra

Molte persone intenzionate a dimagrire, si iscrivono in una palestra, per essere seguite da personal trainer professionisti, in grado di creare un programma di allenamento specifico per perdere peso.

Esistono allenamenti adatti ad ogni fascia di età e a ogni stato iniziale di allenamento: una scheda per una persona che non ha mai fatto sport prima sarà infatti diversa da una che almeno occasionalmente pratica dello sport.

Gli allenamenti possibili sono comunque moltissimi: si può iniziare col corpo libero o optare per l’allenamento con i pesi, ma l’ideale in linea di massima sarebbe fare un mix tra un allenamento cardio e un allenamento con sovraccarichi, che ovviamente in una fase iniziale saranno leggeri.

Corsa

Un’altra attività possibile per perdere peso in modo efficace è la corsa. Per questa attività non è necessario nessun abbonamento in palestra e si tratta di un tipo di allenamento che può essere preso in considerazione anche da chi non vuole investire troppe risorse economiche per il dimagrimento.

La corsa fa benissimo a ogni età, mantiene in allenamento l’apparato cardiocircolatorio e si può svolgere negli orari che più sono comodi. Molti ad esempio pianificano di correre dopo il lavoro, quotidianamente oppure a giorni alterni. Ovviamente, allenandosi all’aperto nei climi più freddi e rigidi un’attività di questo tipo sarà meno piacevole, ma si può comunque ripiegare per un tapis roulant da tenere comodamente in casa.

Nuoto

Anche il nuoto è un’attività incredibilmente utile per migliorare la propria forma fisica e ottenere un corpo tonico e in forma. Con il nuoto viene stimolato il corpo nella sua totalità e si effettua un allenamento completo, sia dal punto di vista muscolare che cardiocircolatorio.

Sono disponibili delle piscine praticamente in qualsiasi città d’Italia, o almeno nelle più grandi: qui si può effettuare l’accesso per il nuoto libero oppure, se si vuole migliorare anche dal punto di vista tecnico, non è da escludere un corso, anche di breve durata, per migliorare le proprie capacità natatorie.

Chi vuole essere pronto per la prova costume dovrà prendere in considerazione di iniziare ad allenarsi nei mesi che anticipano l’estate, anche se l’ideale sarebbe svolgere una o più attività tra quelle elencate durante tutto il corso dell’anno.

È infatti molto più facile mantenere un corpo in perfetta forma fisica durante tutto l’anno che iniziare da zero per smaltire i chili in eccesso. Un mix di allenamento, buona alimentazione qualche integratore alimentare specifico possono costituire un ottimo mix per un corpo in forma e in ottima salute!