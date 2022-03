Idropitture lavabili: cosa sono e quali sono i loro vantaggi

In seguito a un intervento di ristrutturazione, oppure dopo che sono state costruite delle nuove pareti, c’è un’operazione che deve essere necessariamente portata a termine. Stiamo facendo riferimento alla tinteggiatura e verniciatura di varie tipologie di superfici, in maniera tale da garantire un impatto estetico adatto alle proprie esigenze e preferenze.

Come si può facilmente intuire, l’estetica non è un aspetto che va valutato in maniera estemporanea, ma serve chiaramente combinarlo con un altro aspetto fondamentale come la funzionalità. Quindi, in base all’ambiente finale che si ha intenzione di ottenere si dovrà scegliere una tipologia ben determinata di pittura, così come di intonaco.

Quindi, prima di provvedere alla stesura della pittura che si è scelto, il consiglio migliore da seguire è quello di svolgere un’attività di preparazione delle diverse pareti. In cosa consiste tale operazione? Serve intervenire rimuovendo tutti i punti irregolari, provvedendo a stuccare e a carteggiare le pareti, per poi utilizzare il fissativo: i prodotti di Ambiente Colore possono tornare decisamente utili in tal senso, dato il loro alto livello di qualità.

Il boom delle idropitture

Nella maggior parte dei casi, le pitture si caratterizzano per essere realizzate avendo come base un legante, un pigmento, che è quello che poi garantisce il colore e un diluente. Le vernici, al contrario, non sono altro che miscele che hanno come base solamente due componenti.

Tra le tipologie di pitture che sono state in grado di farsi apprezzare in tutto il mondo troviamo quelle a tempera e le idropitture. Queste ultime, in modo particolare, si caratterizzano per essere realizzate tramite la diluizione in acqua. In base al tipo di ambiente su cui si deve intervenire, si deve scegliere la soluzione più adatta e, nel corso degli ultimi, questi prodotti stanno raccogliendo ottimi risultati sul mercato in termini di vendite.

I vantaggi legati all’uso di pitture idrolavabili

Il fatto che le pitture idrolavabili siano così diffuse e apprezzate si spiega molto facilmente. In poche parole, si tratta di pitture che vengono definite “a pori chiusi”, dal momento che sono in grado di garantire un ottimo livello di resistenza nei confronti di tutti quegli strofinamenti successivi che sono legati alla pulizia delle pareti.

In confronto ad altre tipologie di idropitture hanno il vantaggio di trattenere di meno le macchie e si possono pulire molto velocemente. Per fare in modo di raggiungere un ottimo livello di tenuta nel corso del tempo, la cosa migliore da fare è quella di optare per delle soluzioni sempre di ottima qualità e caratterizzate da un buon livello di resistenza rispetto all’abrasione.

Dove si possono usare

Le idropitture lavabili vengono sfruttate nell’intento di provvedere alla tinteggiatura delle superfici porose, non solo esterne, ma anche interne. Spesso e volentieri si utilizzano in ambienti che si possono sporcare con una certa rapidità e semplicità, come ad esempio i bagni, piuttosto che le cucine oppure le aule di scuola.

Meglio evitare l’impiego di idropitture lavabili, invece, su tutte quelle superfici che sono direttamente esposte ai raggi del sole oppure a intemperie climatiche di ogni tipo. Invece, va benissimo usare un’idropittura lavabile nel momento in cui si ha la necessità di garantire la copertura di intonaci, piuttosto che legni e mura. Non bisogna dimenticare come si possa sfruttare anche su tutte quelle superfici che sono già state oggetto di verniciatura, così come su quelle che si devono tinteggiare per la prima volta.

Nella maggior parte dei casi questi prodotti vanno in ogni caso diluiti con l’acqua, in base alle proporzioni che vengono riportate sulle confezioni. Si può decidere di applicare l’idropittura lavabile sia utilizzando uno strumento come il rullo piuttosto che il pennello.