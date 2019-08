Il fascino irresistibile delle slot machine

I dati sul mondo del gioco d’azzardo online, evidenziano spesso il successo delle slot machine. La maggior parte degli utenti dei siti legali italiani AAMS di casinò online infatti gioca alle slot. Le motivazioni di questo successo sono varie e di diverso tipo. Dalla semplicità del gioco, alla presenza di giochi gratis nelle slot machine a 5 rulli, alla percezione che vincere sia facile e non richiede abilità.

Ma non si tratta di elementi casuali. Dietro la progettazione di una slot machine al giorno d’oggi vi sono studi scientifici e psicologici che mirano a creare un gioco irresistibile. Una macchina che instauri un rapporto intimo con il giocatore e che lo induca a giocare sempre di più.

In quest’ottica va letto ad esempio il successo delle slot machine a tema, presenti su tutti i siti legali italiani AAMS di casinò online. Dai temi classici come quelli dell’antico Egitto, a quelli che si basano su film, serie tv o personaggi. Chiunque sarà in grado di trovare la propria passione in formato slot.

Oltre ad essere attraenti per il tema, le innumerevoli slot presenti sui casinò legali AAMS offrono al giocatore l’impressione di avere tantissime possibilità davanti a sé. E inducono a provare.

Le slot machine a 5 rulli e la psicologia

A livello psicologico le slot fanno colpo sul cervello del giocatore in due modi, descritti dallo psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi.

Lo studioso, dal nome impronunciabile, ha espresso una teoria che spiega il perché un giocatore diventi così legato alle slot machine. Chiunque si trovi a giocare sui siti legali italiani AAMS di casinò online può sperimentare le sua sensazioni in merito.

Secondo lo psicologo ungherese le slot machine influiscono a livello psicologico su due elementi: la zona e il flusso. La zona è rappresentata da un luogo in cui i neurotrasmettitori sono in costante fermenti, e privi di un obiettivo particolare. Per flusso lo psicologo intende il fatto che ogni attività umana debba avere un obiettivo, seppur minimo. Le regole per raggiungerlo devo essere chiare, e si deve avere un feedback immediato.

Questi concetti tutti insieme, vengono soddisfatti dalle slot machine. Qui l’obiettivo è di vincere almeno le puntate, le regole sono semplici e chiare, e si sa subito se la cosa è andata a buon fine.

Quindi, le slot machine sui siti di casinò online soddisfano il giocatore in modo semplice e nell’immediato.

I trucchetti sonori delle slot sui siti legali italiani AAMS di casinò online

Andando oltre i bisogni che soddisfano, ogni elemento delle slot machine è funzionale al far giocare di più. Fondamentali sono i suoni, vediamo in che modo.

I giocatori sanno bene che le slot odierne presenti sui siti legali italiani AAMS di casinò online presentano tante linee di vincita possibili. Si può dare il caso che si punti 1 euro, e si vinca su una sola linea magari la somma di 0,25 centesimi. Le slot emettono suoni di campanelli a ogni vincita, anche se nel giro il giocatore non ha vinto ma, puntando 1 euro, ha perso 0,75 centesimi. Il suono influisce sulla percezione del giocatore, che sovrastima le proprie vincite a causa dei ripetuti scampanellii.

Uno studio effettuato qualche anno fa, dall’University of Waterloo mise a confronto partite alle slot con e senza suoni. Il risultato della ricerca fu che chi aveva giocato con i suoni attivi si era divertito di più e sovrastimava le vincite del 10%.

Questo fattore, inutile dirlo, influisce sulla tendenza del giocatore a legarsi al gioco e a giocare di più. Se a questi elementi aggiungiamo i bonus e le promozioni collegati alle slot sui dei siti legali italiani AAMS di casinò online si comprenderà il perché del successo di questo gioco.