Il monopattino elettrico: un gioco per adulti

Quando si decide di scegliere ed acquistare un monopattino elettrico per adulti bisogna, innanzitutto, porsi delle domande per non rischiare di comprare un prodotto che non soddisfi le esigenze specifiche, e in secondo luogo soffermarsi ad analizzare attentamente alcune caratteristiche tecniche del mezzo.

Bisogna orientarsi su un modello che assicuri sia funzionalità e prestazioni elevate, che divertimento e sicurezza per sé e per gli altri. È consigliabile orientarsi su un modello che rispetti le caratteristiche indicate dalla normativa sui monopattini elettrici vigente nel nostro Paese: 500 W di potenza nominale del motore, velocità massima di 25 Km/h, dotazione di fari anteriori e posteriori e di segnalatore acustico.

Ovviamente, la scelta deve orientarsi sul modello più adatto a coprire un certo tipo di distanza e a percorrere un tot di Km giornalieri o settimanali, a seconda dell’utilizzo che se ne vuole fare, il tutto senza tralasciare i gusti estetici e gli eventuali accessori che rendono il monopattino ancora più funzionale.

I modelli oggi sul mercato sono davvero molti, per tutti i gusti e adatti ad andare incontro a qualsiasi esigenza. Le caratteristiche tecniche più importanti da valutare sono principalmente due: velocità e autonomia.

Velocità

Per quanto riguarda la velocità massima che può raggiungere un monopattino elettrico per adulti, è bene innanzitutto ricordare che la normativa vigente in Italia indica una velocità massima di 25 km/h sulla strada pubblica e di 6 km/h sulle aree pedonali.

Ovviamente in commercio sono presenti molti articoli che superano questi valori, perché ideati per un mercato europeo più che italiano. Per poter guidare questo tipo di monopattini elettrici in Italia, è necessario che siano dotati di un limitatore di velocità da impostare, appunto, a 25 km/h. In alternativa i monopattini elettrici più potenti e veloci possono essere utilizzati solamente in aree private o sui circuiti dedicati.

Va ricordato che la velocità massima raggiungibile da un monopattino elettrico viene influenzata da diversi fattori esterni: il peso del guidatore, il tipo di manto stradale o la pendenza della strada percorsa, la velocità di percorrenza e così via. In generale, maggiore sarà lo sforzo richiesto al motore, minore sarà la velocità di marcia del monopattino.

Autonomia

Per autonomia s’intende il numero di Km percorribili dal mezzo con una sola carica completa. E’, dunque, la distanza massima percorribile prima che la carica della batteria si esaurisca e necessiti nuovamente di ricarica. Anche l’autonomia dipende da fattori esterni quali la qualità della batteria, le condizioni di guida, il peso dell’utente, la velocità di percorrenza e le condizioni della strada.

L’autonomia è una caratteristica importante da valutare in fase di acquisto di un monopattino, perché da essa dipende l’utilizzo che si può fare del proprio monopattino. Ecco perché, in fase di acquisto, bisogna aver ben presente per quale tipo di percorso e quale distanza media giornaliera si prevede di utilizzare il monopattino. Inoltre, è da valutare anche il peso della persona che guiderà il monopattino.

In genere i modelli di monopattino elettrico da adulto consentono un’autonomia sui 20-30 km, ma esistono anche modelli più costosi e performanti che consentono di percorrere fino a 65 Km con una sola carica della batteria.

Esiste anche una categoria di monopattini elettrici che prevedono la possibilità di aggiungere una seconda batteria, di modo da raddoppiare l’autonomia e permettere di affrontare anche lunghi percorsi.

Prezzo

I molti modelli di monopattino elettrico per adulti, oggi in commercio, variano per le loro caratteristiche tecniche e ciò influisce notevolmente sul loro prezzo di acquisto. Il prezzo dei monopattini viene determinato dalla qualità dei materiali di costruzione, dalle funzionalità particolari, dai particolari sistemi tecnologici utilizzati e infine dagli accessori.

In generale, un monopattino per adulti di media qualità costa sui 300 Euro ma si possono trovare anche modelli molto avanzati che sfiorano le 1000 Euro.