Il nuovo sito web di Orn Srl: caratteristiche e funzioni

Orn è un’azienda specializzata nelle forniture industriali, agricole e artigianali. Propone ogni giorno diversi prodotti di qualità, ai quali anche i professionisti si affidano per riuscire ad avere a disposizione tutto ciò che occorre per il loro lavoro. Orn da sempre si è specializzata nel soddisfare le esigenze delle aziende ed ha partecipato anche come partner di fiducia in molti progetti che l’hanno caratterizzata come una particolare realtà unica nel suo genere. Da qualche tempo è avvenuta la messa online del nuovo sito aziendale, che è veramente molto funzionale, perché consente di avere una panoramica ben definita dei servizi messi a disposizione da questa realtà imprenditoriale.

Le caratteristiche generali del nuovo sito di Orn

Il nuovo sito di Orn è reperibile all’indirizzo Ornsrl.it. Al centro campeggia quello che possiamo definire come il motto fondamentale di questa azienda, ovvero il fatto di offrire soluzioni tecniche per soddisfare le esigenze aziendali di ogni cliente. Sempre al centro è possibile trovare il pulsante con la voce “contattaci”, in modo da avere un rapido accesso alla disponibilità dei servizi offerti da questa realtà aziendale.

In alto troviamo il numero di telefono, per chi ha la necessità di un riscontro più immediato, e, sempre in alto nel nuovo sito web di Orn, troviamo gli orari di apertura, che sono quelli dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 12:30.

Sotto troviamo le varie sezioni che descrivono nel dettaglio i vari servizi di cui le aziende che si rivolgono ad Orn possono beneficiare.

Le forniture di Orn per le aziende

Il sito web di Orn è molto chiaro anche dal punto di vista della descrizione dei servizi che questa realtà imprenditoriale mette a disposizione dei suoi clienti. Infatti si tratta di un sito web facilmente navigabile e dall’esperienza utente molto intuitiva.

Campeggiano le tre sezioni, che sono quelle per le forniture industriali, degli articoli per l’agricoltura e delle forniture per le attività artigianali. Per quanto riguarda gli articoli tecnici, Orn informa gli utenti, attraverso il nuovo sito online, che dispone di moltissimi articoli per soddisfare tutte le esigenze per le industrie e per le officine.

Sono indicati e descritti con delle schede tecniche molto accurate i prodotti che è possibile acquistare rivolgendosi a questa azienda. Per quanto riguarda le forniture per aziende agricole, il team di lavoro di Orn spiega che nel suo magazzino dispone di ricambi e accessori per il lavoro nei campi, per gli allevamenti e in generale per tutte le esigenze delle aziende agricole. Anche in questo caso è presentata una grande fornitura di prodotti molto utili.

Si passa poi alla terza sezione, quella per le forniture per artigiani. Orn spiega che ha delle forniture per attività commerciali e artigianali e presenta anche un vasto assortimento di abbigliamento da lavoro e attrezzatura. Anche in questo terzo caso sono molti i prodotti che gli utenti possono acquistare.

La gamma dei servizi messi a disposizione

Infine nel sito un ampio spazio è dedicato anche ai vari servizi che Orn mette a disposizione per le aziende. Infatti Orn non è soltanto forniture, perché si occupa di molte altre attività. Fra queste, per esempio, come si può vedere anche sul sito, è spiegato molto bene che Orn si occupa di gestione del magazzino, di forniture speciali, di manutenzioni programmate e di lavorazioni per conto di terzi.

Offre supporto tecnico 24 ore su 24 ogni giorno della settimana e dispone di attrezzatura e utensileria speciale. Orn nel suo sito web chiarisce che, rivolgendosi ai suoi prodotti, è possibile programmare le forniture, ottenendo un risparmio di tempo e di costi.