Incidente mortale A13: la vittima è il 43enne Francesco Frisina

Tragico incidente sulla autostrada A13 nei pressi dell’uscita con Arcoveggio e l’intersezione con l’A14. Vittima dell’incidente è il 43enne Francesco Frisina mentre rimasto gravemente ferito suo fratello.

L’incidente sulla A13

L’incidente sulla A13 si è verificato nei pressi dell’uscita con Arcoveggio e l’intersezione con l’A14. La vittima è il 43enne Francesco Frisina che insieme a suo fratello viaggiava su una Renault Kangoo.

I due, residenti a Minerbio in provincia di Bologna, viaggiavano in direzione nord quando improvvisamente è andato a tamponare contro un tir in attesa a causa di una lunga coda. Nel frattempo un secondo tir è arrivato a tutta velocità e non riuscendo a frenare ha tamponato a sua volta l’auto, facendolo finire così schiacciata tra i due mezzi pesanti.

L’incidente stradale registratosi nel pomeriggio del 15 marzo 2019 è stato gestito dagli agenti della polizia autostradale di Altedo, che al loro arrivo hanno delimitato tutta l’rea interessata dal sinistro.

Le dinamiche dell’incidente

Le dinamiche dell’incidente sono comunque ancora tutte da chiarire e gli agenti delle forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Sul posto nell’immediato sono arrivati anche gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte di Francesco Frisina, morto sul colpo.

Come detto e riportato anche da il Resto del Carlino, il fratello di Francesco Frisina è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. I vigili del fuoco si sono occupati dell’estrazione dei corpi dalle lamiere e della rimozione dalla carreggiata dei tre mezzi coinvolti. Il traffico ha subito fortissimi rallentamenti.