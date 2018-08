Incidente stradale oggi Autostrada A4 tra Grisignano e Padova Ovest, due morti

Gravissimo incidente stamattina, lunedì 6 agosto 2018, tra gli svincoli di Grisignano e di Padova Ovest in direzione Venezia sull’autostrada A4. A causa di un tamponamento è stata chiusa l’autostrada con obbligo di uscita a Grisignano: pare che un furgone carico di liquido infiammabile si sia scontrato contro un tir che trasportava cartone, due morti carbonizzati e un illeso.

Tamponamento con rogo in A4 oggi 6 agosto 2018

Una scena raccappricciante si è presentata ai Vigili del Fuoco stamattina, lunedì 6 agosto 2018 alle ore 6.50. Tra i caselli autostradali di Grisignano e Padova ovest al km 353 in direzione Venezia, più precisamente nel comune di Villafranca Padovana, si è verificato un incidente con conseguente incendio tra un furgone e un autoarticolato. Il bilancio provvisorio è di due persone decedute nel peggiore dei modi, ovvero carbonizzate nel loro stesso mezzo di trasporto.

Incidente oggi 6 agosto 2018 autostrada A4, la dinamica

Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Padova e Vicenza con cinque automezzi e sedici operatori, hanno spento le fiamme immediatamente dopo il grave tamponamento da parte del furgone cassonato al mezzo pesante carico di imballaggi di cartoni, i quali probabilmente hanno alimentato il fuoco e trasformato l’ammasso di rottami in un vero e proprio rogo. Inoltre, erano presenti delle bombole di gas di cui una di gpl scoppiata, trasportate nel furgone.

Incidente A4 Grisignano-Padova Ovest, due morti e un illeso

Uan volta che i socorritori hanno spento le fiamme, non hanno potuto fare altro che constatare che all’interno del furgone c’erano i poveri resti carbonizzati di due persone, ovvero l’autista e il suo compagno di viaggio. Illeso l’autista del mezzo pesante. L’autostrada durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa al traffico. Sul posto era presente anche la Polizia Stradale, il personale ausiliario dell’autostrada e il SUEM 118. Anche se lentamente e in una sola corsia, il traffico è ripreso lentamente e con lunghe code, per consentire le operazioni di recupero dei due mezzi di trasporto accidentati ormai ridotti in cenere e agli inquirenti di stabilire la dinamica di questo grave incidente in A4.

Secondo i primi rilievi, il mezzo pesante carico di acetilene ha tamponato da dietro il veicolo che trasportava cartoni, uscendo di strada. La bombola scoppiata a causa dell’urto ha provocato le fiamme e la chiusura dei caselli di Grisignano, Vicenza Est e Padova Ovest.