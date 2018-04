India, stupra bimba di 11 anni al matrimonio e poi torna a festeggiare

Orrore in India, dove una bimba di 11 anni è stata violentata e uccisa da un ragazzo. Gli investigatori indiani hanno affermato che il 24enne Uttam Sahu avrebbe attirato la piccola durante la celebrazione di un matrimonio nel distretto indiano di Kabirdham, nel Chhattisgarh, e dopo averle promesso una bevanda fresca, l’ha violentata e uccisa. Il corpo della bimba è stato scoperto a circa 1,5 km dal luogo della celebrazione delle nozze. La piccola è stata abusata in un posto buio e isolato.

Uccisa con un mattone di cemento

Prima l’ha presa con l’inganno, chiedendole se si volesse allontanare con lui, per bere qualcosa di fresco; poi l’ha violentata e percossa a morte con un mattone di cemento. Un atto disumano, l’ennesimo, compiuto in India. Un’altra bimba è stata stuprata e uccisa da un adulto. La Polizia indiana ha affermato che l’omicida ha abbandonato il corpo della bambina seminudo. Lo stupratore, secondo un investigatore, non avrebbe cercato di occultare le prove dello stupro e dell’omicidio, tornando a festeggiare insieme agli sposi come se nulla fosse accaduto. Sulla sua camicia c’erano ancora macchie di sangue.

‘Ha lasciato il suo corpo con pochissimi vestiti ed è tornato al matrimonio. Non aveva la minima idea di avere macchie di sangue sulla sua maglietta ‘, ha detto il Kawardha SP Lal Umed Singh. Il fatto raccapricciante ha infuocato le proteste, in India, contro la violenza sulle donne e gli stupratori. Forti contestazioni in tale nazione anche dopo il rapimento, lo stupro e l’uccisione di una ragazzina di 8 anni.

Stupratore aveva messo gli occhi sulla minorenne

Le proteste, però, non sono servite a molto, poiché altri minori hanno sofferto. Times of India ha scritto che alcuni testimoni hanno detto alla Polizia che il 24enne ‘aveva messo gli occhi sulla bimba tutta la sera’. I genitori della minorenne si sarebbero preoccupati quando Uttam Sahu è tornato al matrimonio. Alcuni ospiti avevano detto loro di aver notato la figlia, per l’ultima volta, insieme a Sahu, uno degli amici dello sposo. Il 24enne, adesso accusato di stupro e omicidio, aveva molto sangue sui vestiti. Il padre e la madre della bimba avevano denunciato la scomparsa ottenendo, il mattino seguente, la raggelante notizia.

L’ira di Christine Lagarde

Christine Lagarde, leader del Fmi, ha esortato il primo ministro indiano Narendra Modi a focalizzarsi sulle donne e sulla loro tutela, dopo lo stupro e l’uccisione di due ragazzine in India. Dopo aver lodato la nazione per gli sforzi fatti ultimamente sul fronte economico, la Lagarde ha definito ‘disgustoso’ quello che è accaduto recentemente. Il capo del Fondo monetario internazionale si è riferito agli stupri avvenuti negli ultimi giorni, tra cui quello commesso dal 24enne Sahu.

‘Spero che le autorità indiane, a cominciare dal primo ministro (Narendra) Modi, prestino più attenzione, perché è necessario per le donne dell’India. Non si tratta solo di parlare di esse’, ha esclamato la Lagarde, infastidita dalla scarsa sensibilità delle autorità indiane verso il tema dei diritti e della difesa delle donne. La leader del Fmi ha ricordato di aver ammonito Modi all’inizio del 2018 nel corso di un incontro a Davos perché ‘non aveva menzionato abbastanza le donne’.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2014 una vittima di stupro su 3, in India, è minorenne. Tre anni fa, in tale nazione, si sono registrati 11.000 casi di stupro su minori. Il Governo indiano è stato più volte biasimato per il suo scarso interesse verso la prevenzione e la repressione degli abusi sulle donne e sui minorenni.

In base a recenti indagini, gran parte degli uomini indiani pensa che, se una donna non sposata è fuori casa, la sera, potrebbe aspettarsi uno stupro; insomma, in India la donna è più colpevole dell’uomo che la violenta. E resistere alle violenze, nella maggioranza dei casi, significa morire.