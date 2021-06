Interior designer: una professione creativa sempre più richiesta. Cosa fa e come diventarlo?

La professione di Interior designer è una figura sempre più richiesta nel corso degli ultimi anni. Il merito di quest’esplosione di richieste per questa figura professionale è dovuta allo sviluppo del settore dell’arredo che ha finito con un sempre più ampio bisogno di professionisti nel campo dell’interior design.

Questa è una professione che richiede: capacità tecnologiche, progettuali e culturali che permettano di rispondere in modo ottimale alle necessità del mercato. Scopriamo insieme il percorso di formazione, le caratteristiche e che cosa fa questo professionista.

Come si forma un designer di interni?

Per intraprendere questo percorso professionale sicuramente la cosa migliore è seguire dei corsi di interior design. Si possono seguire dei corsi post-laurea oppure anche dopo il diploma. L’importante è scegliere un percorso di formazione che siano professionali e riconosciuti, in modo tale da poter accedere facilmente al mondo del lavoro.

L’interior designer dopo aver seguito il suo percorso professionale può scegliere di iniziare a lavorare facendo uno stage oppure è possibile lavorare in una posizione junior, o iniziare la propria attività come libero professionista.

Abilità dell’Interior Designer. Una professione per creativi!

Certo l’interior designer è un professionista con capacità tecniche rilevanti perché deve saper progettare al meglio gli spazi interni, fare i rilievi e interfacciarsi con architetti e ingegneri, ma dev’essere anche creativo!

L’interior designer dev’essere in grado, in base al budget, di progettare degli interni che siano su misura per il cliente, per le sue esigenze e desideri nel campo estetico.

La figura del designer di interni dunque è in grado di migliorare l’aspetto estetico di un ambiente, come una casa, un ufficio, un negozio o locale, ma anche di lavorare alla fruibilità degli spazi rendendoli funzionali per l’attività che si dovrà svolgere o per fornire una migliore abitabilità. L’interior designer dunque deve avere una spiccata fantasia da unire a un’ottima preparazione tecnica.

Cosa fa l’Interior designer?

Non si può riassumere in poche parole che cosa fa l’arredatore d’interni o interior designer. Questo professionista detto semplicisticamente si occupa di creare un ambiente esteticamente piacevole e funzionale all’interno di un’abitazione, in un ambiente di lavoro come uffici e aziende, in un esercizio commerciale ecc…

Questo processo richiede molto tempo e conoscenza della materia. In quanto bisogna sia rispettare le richieste del cliente sia la conformazione dello stabile dove si andrà a operare. Non solo, l’arredatore deve capire come le persone si muovono all’interno di uno spazio lavorativo o abitativo, quindi deve capire come sfruttare gli spazi per riuscire a facilitare la quotidianità di chi utilizzerà quegli ambienti.

Dopo aver effettuato tutte queste considerazioni e aver capito in che modo strutturare l’ambiente dovrà consigliare al cliente quali sono le soluzioni d’arredo migliori come: colori, forme, punti d’illuminazione, spazi verdi, mobili, pavimenti ecc…Tutto il progetto dovrà essere seguito rispettando il budget del cliente, considerando la sicurezza in campo edile, l’impatto di specifici materiali sull’ambiente.

Il lavoro dell’Interior designer dunque non richiede che ci si dedichi semplicemente all’arredamento, ma a un progetto a 360° in cui gli arredi sono la parte conclusiva del lavoro.

Interior designer: dove lavora?

L’interior designer può lavorare in diverse realtà sia in qualità di dipendente sia di libero professionista. Se si cerca lavoro come dipendente è possibile lavorare presso delle aziende nel campo dell’arredamento, come ad esempio le aziende che producono mobili, finiture per interni, sanitari ecc…

Oppure si può lavorare come dipendenti per studi professionali, di architettura, design o all’interno di negozi d’arredamento. Chi opta per l’attività in proprio, potrà lavorare invece come libero professionista per diverse realtà sia con privati sia con le imprese, naturalmente più feedback positivi si riceveranno maggiori saranno le possibilità di crearsi una carriera da libero professionista soddisfacente.