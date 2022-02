Investimenti finanziari: quali strategie adottare per comprare azioni?

Il trading online, da qualche anno a questa parte, è davvero sulla bocca di tutti. Una vera e propria rivoluzione, se consideriamo che, fino a qualche anno fa, il mondo delle Borse e dei mercati era frequentato da una minoranza assoluta, fatta per lo più di professionisti del settore, analisti, addetti ai lavori. Oggi invece, come mostra in Rapporto 2021 della Consob, sono sempre di più gli utenti che scelgono di avvicinarsi al trading online. Per iniziare ad investire è infatti sufficiente utilizzare una connessione internet, un dispositivo elettronico come tablet, pc o smartphone e iscriversi a un broker. Questo però senza mai dimenticare che la finanza è una materia complessa e che gli investimenti affidati al solo istinto (per non dire, più brutalmente, al caso) sono tendenzialmente destinati a un esito non proprio felice.

Per fare trading online in maniera consapevole è dunque necessario studiare: imparare per lo meno i concetti più basilari e, soprattutto, pensare a una strategia in linea col proprio profilo. Una specie di canovaccio da tenere sempre a mente, in modo da limitare al minimo le possibilità di errore.

Quale strategia seguire

Chi è interessato a comprare azioni deve innanzitutto capire quale sia la strategia migliore da seguire per ottenere un rendimento dal capitale investito. In realtà non ne esiste una adatta a tutti, anche perché le strategie finanziarie più efficaci sono quelle cucite addosso alle esigenze del singolo. In altre parole, un trader, per elaborare la propria strategie, dovrebbe partire sempre e comunque dalle proprie caratteristiche: dal proprio livello di preparazione, dal proprio budget, dal tempo che vuole dedicare agli investimenti e, ultimo ma non ultimo, dal tipo di obiettivo che cerca di raggiungere.

La combinazione di questi elementi può portare anche a strategia diametralmente opposte. Ad esempio, un investitore pronto a spendere, disposto ad accettare i rischi e intenzionato a ottimizzare i guadagni nel minor tempo possibile, potrebbe dedicarsi alla compravendita diretta di asset di valore, come le materie prime o magari le criptovalute. Al contrario un trader con meno risorse e più tempo a disposizione, potrebbe preferire una riduzione del livello di rischio, optando per una maggiore diversificazione del proprio portafogli.

Controllare le emozioni, superare la paura

C’è poi un altro aspetto da tenere a mente. Stiamo parlando dell’aspetto emozionale. Le emozioni sono al centro della nostra vita e svolgono un ruolo chiave in tutto quello che facciamo. Quando si parla di trading, diventa però fondamentale imparare a gestirle: questo vuol dire, ad esempio, tenere a freno gli entusiasmi nel caso in cui si chiuda un’operazione favorevole. Ma anche controllare il senso di scoramento figlio di un insuccesso.

Euforia e paura giocano un ruolo chiave nelle negoziazioni digitali e, in certi casi, diventano addirittura un elemento capace di avvicinare o meno gli utenti a questo mondo: si consideri infatti che, stando a un recente sondaggio realizzato dalla Unger Academy in Italia, quasi il 50% dei nostri connazionali nutre un timore apparentemente immotivato nei confronti del trading online. Allo stesso modo, ogni giorno si segnalano fin troppe operazioni azzardate, figlie del troppo entusiasmo e della convinzione che investire online significhi fare soldi facili e senza impegno. In entrambi i casi parliamo di scenari distorti dalle emozioni: in entrambi i casi, la soluzione consiste nell’imparare a tenere a bada la propria interiorità e a muoversi con raziocinio e strategia.