Irama a Madrid, viaggio d’amore con la modella Victoria Stella Doritou?

Dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, Irama si concede una vacanza a Madrid? Il cantante vincitore di Amici 17 ha deciso di allontanarsi per un po’ dall’Italia, ma avrebbe deciso di farlo con la dolce compagnia della modella Victoria Stella Doritou? Foto e video pubblicati sui social confermerebbero il flirt in corso tra i due ragazzi.

Irama a Madrid per fuggire al gossip?

Ad annunciate la fine ufficiale della fine della relazione con Giulia De Lellis è stato proprio il cantate vincitore di Amici 17, Irama. Secondo alcuni rumors l’amore sarebbe finito per via di un riavvicinamento dell’influencer con il suo ex fidanzato Andrea Damante, conosciuto in nel 2016 a Uomini e Donne. Nel messaggio pubblicato sui social Irama ha fatto riferimento a presunti paparazzi che l’avrebbero seguito anche a Parigi dove, caso vuole, è stato paparazzato insieme a una ragazza che non era Giulia De Lellis.

In attesa di capire se la De Lellis ha tradito Irama o viceversa, il cantante ha deciso di fuggire dal gossip italiano concedendosi una vacanza a Madrid ma in compagnia di chi?

Irama e Victoria Doritou stanno insieme?

A lanciare il nuovo scoop che riguarda Irama è stato il magazine Spysee il 15 marzo del 2019 attraverso le sue pagine social, il primo ad ipotizzare che fosse finita la relazione con Giulia De Lellis. La redazione del magazine ha notato una cosa davvero particolare nelle IG Stories pubblicare da Irama e Victoria Doritou. I due hanno postato foto e video realizzati, a poca distanza l’uno dall’altra, nello stesso luogo ad esempio: foto in funivia, foto in barca pubblicata dalla Doritou e probabilmente scatta da Irama, foto nel parco, ecc ecc…

Secondo alcuni rumors a far traballare la relazione con Giulia De Lellis non è stato l’avvicinamento dell’influencer ad Andrea Damante, ma l’avvicinamento di Irama alla Doritou. Ad avanzare l’ipotesi di un presunto tradimento del cantante era stata una sua ex fidanzata, ballerina protagonista del video della hit 2018 “Nera”, che su IG Stores scriveva: “Donna ciò che viene fatto una volta, lo rifarà altre 100 volte“.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

L’attenzione mediatica del gossip però continua a rimanere concentrata su Giulia De Lellis e Andrea Damante, che a quanto pare farebbero di nuovo coppia fissa. I due ragazzi sono davvero tornati insieme? Per il settimanale Chi non vi è alcun dubbio in merito: Giulia De Lellis ha ritrovato la felicità accanto al Dj veronese conosciuto in occasione del percorso fatto sul trono classico di Uomini e Donne. La coppia è stata nuovamente pizzicata insieme in un locale di Milano, tra effusioni d’affetto e risate tra amici.

Giulia De Lellis e Andrea Damante al momento non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito, forse nel tentativo di proteggere la loro serenità ritrovata.