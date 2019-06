Irama lascia l’Italia e la ragazza con il cuore di latta vince il Grande Fratello

Il 10 giugno 2019 si è finalmente concluso il Grande Fratello 16, a trionfare è la ragazza con il cuore di latta Martina Nasoni ma ecco che arrivano delle importanti novità che riguardano il vincitore di Amici 17. Irama lascia l’Italia, ecco cosa sta succedendo.

Irama e Victoria Stella Diotru

Nel corso di questi mesi il mondo del gossip ha seguito da vicino le vicende sentimentali di Irama. Nella prima parte del 2019 abbiamo avuto modo di vedere Irama fidanzato con Giulia De Lellis, anche se la loro relazione è finita poi probabilmente a causa di un tradimento messo in atto dal influencer. Una volta chiusa la relazione con Irama, Giulia De Lellis è tornata a frequentare Andrea Damante ma anche se in questo caso loro relazione non ha avuto il lieto fine sperato lo fan.

La nuova felicità di Irama però comincia a fianco della modella Victoria Stella Diotru, con la quale è stato avvistato di stato prima in Spagna poi a Madrid e che adesso invece lo segue nei vari live in giro per l’Italia. In questo frangente Giulia De Lellis invece il protagonista del gossip per via del presunto flirt con Andrea Iannone non è ancora confermato.

Irama lascia l’Italia

Il 10 giugno 2019 Irama ha deciso di rispondere a fare domande che io sono state fatte dai fan. L’artista ha in serbo per il suo futuro diversi progetti lavorativi e che potrebbero portarlo fuori dalla nostra nazione. Irama infatti ha dichiarato di essere pronto a lasciare l’Italia e recarsi a Miami, un trasferimento che potrebbe essere effettuato nell’immediato e che potrebbe portale sporca delle novità non indifferenti.

In questo frangente l’artista è stato protagonista anche del Grande Fratello 16 per via della vittoria di Martina nasoni.

Martina Nasoni vince il Grande Fratello

Il 10 giugno del 2019 è stato anche il giorno che ha segnato la fine del Grande Fratello 16. A trionfare in questa edizione con grande sorpresa è stata proprio Martina Nasoni. La ragazza è stata protagonista del reality grazie al flirt avuto con Daniele Dal Moro, che ha ottenuto il terzo posto al Grande Fratello, ma anche per essere la ragazza dal cuore di latta che ha ispirato la canzone che Irama ha portato al Festival di Sanremo 2019. Una volta conclusa la sua avventura Martina Nasoni ha voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che l’hanno sostenuta dichiarando: “Grazie a tutti… Col cuore“.