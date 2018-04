Iraniana indossa male il velo: picchiata dalla Polizia morale

C’è un video che sta facendo irritare non poche persone perché ritrae una ragazza iraniana che viene malmenata dalla Polizia morale iraniana. L’unica colpa delle giovane sarebbe stata quella di aver indossato male il velo. Si vedono bene gli agenti che aggrediscono la giovane, di circa 20 anni. La Polizia morale, in Iran, è un’istituzione che dal 1979 controlla il rispetto, da parte delle donne, del severo codice di abbigliamento.

Ministro dell’Interno ordina l’apertura di un’inchiesta

Gli agenti iraniani avrebbero aggredito la 20enne iraniana perché il suo hijab non era legato bene e, di conseguenza, lasciava intravedere i capelli. Il filmato pubblicato da Masij Alinejad, attivista iraniana per i diritti delle donne, è diventato virale ed ha sollevato polemiche. Abdolreza Rahmani-Fazil, ministro dell’Interno iraniano, ha chiesto di aprire un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

Ci sono episodi e gesti, nel mondo, che ci ricordano quanto ancora bisogna lavorare sul fronte delle libertà e dei diritti delle donne. E’ mai possibile che una donna possa essere malmenata solo perché non ha indossato il velo a dovere, come imposto dal triviale codice iraniano?

Gli attivisti iraniani hanno affermato che la ragazza, terrorizzata, è stata picchiata selvaggiamente dalla Polizia morale perché il suo velo era ritenuto una copertura ‘insufficiente’. Il pestaggio, come si vede dal video, è avvenuto in un parco pubblico, davanti a tante persone. A riprenderlo è stato un testimone oculare. Il filmato, in seguito, è stato pubblicato dai gruppi di dissidenti.

Ragazza terrorizzata

Gli agenti della Polizia morale teocratica islamica non si sono fermati davanti allo spavento della giovane, anzi sono diventati più violenti. Nel video si possono sentire le urla della povera ragazza, maltrattata dai poliziotti e scaraventata per terra. Attorno alla ragazza, a un certo punto, si sono riunite molte persone. I brutali aggressori gridano verso la folla, che sembra non essere d’accordo con i loro gesti incivili.

Video postato da My Stealthy Freedom

Il video è stato caricato su Facebook dal gruppo My Stealthy Freedom, specializzato nella segnalazione di episodi di abusi. Gli attivisti hanno scritto a corredo della sequenza. “Questa donna è selvaggiamente picchiata dalla Polizia morale come punizione per il suo insufficiente hijab. E loro ci dicono che l’hijab è un ‘piccolo problema’. Li esponiamo e resistiamo all’hijab obbligatorio”. Riferendosi ai loschi figuri che hanno picchiato la 20enne, il fondatore del gruppo My Stealty Freedom, che ha anche creato il movimento anti-hijab, ha detto: ‘Vergognatevi’.

Il velo è diventato obbligatorio per le donne iraniane dalla rivoluzione islamica del 1979. Non solo: il codice islamico vietale alle donne di toccare, cantare o ballare con uomini che non fanno parte delle loro famiglie. Le donne possono però mostrare le mani, i piedi e il viso in pubblico, cercando di indossare abiti con colori non troppo accesi. Nel corso degli anni, però, le donne hanno cercato di oltrepassare i confini della rigidità iraniana. Molte di esse hanno indossato il velo sciolto e con colori sgargianti, tra l’altro molto indietro sulla testa.

Teheran: l’arresto di 29 donne senza hijab

Lo scorso novembre erano stati diffusi video ritraenti donne in piedi vicino ai poliziotti dopo aver camminato per le strade senza hijab. Una donna, a un certo punto, si rivolge agli agenti con queste parole: ‘Sputa i tuoi insulti’. La frase è stata proferita perché il poliziotto le aveva detto di coprirsi la testa. Un secondo video invece mostrava un uomo che prometteva schiaffi a una ragazza che non aveva rispettato la legge iraniana. Un terzo video ritraeva un uomo in piedi, in difesa di sua figlia che, poco prima, era stata minacciata da un passante infastidito dall’assenza dell’hijab. Il padre, in piedi, dice all’uomo: ‘Non credo a quella assurdità’.

Qualche mese fa, a Teheran, erano state arrestate 29 donne perché erano scese in piazza senza il velo. Secondo un comunicato della Polizia le 29 persone ‘turbavano l’ordine sociale’. Quelle donne rischiano fino a 2 mesi di reclusione.