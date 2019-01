Kenya, esplosione in hotel a Nairobi: tre morti

Terribili notizie arrivano dal Kenya, nei pressi del Dusit Hotel di Nairobi ci sono stati spari ed esplosioni, secondo quanto riportato dai media locali e dai primi video che circolano sui social.

Paura a Nairobi dopo poco fa si sono verificati spari ed esplosioni nel quartiere residenziale di Westland. I media locali riferiscono che sono stati uditi colpi di arma da fuoco ed esplosioni. Le forze di polizia sono intervenute immediatamente sul luogo della tragedia. Il sito keniota daily Nation riferisce inoltre che dall’edificio dell’hotel si è levata un’alta colonna di fumo. Le persone che lavorano negli edifici vicini al luogo della tragedia si sono chiude negli uffici. Il primo bilancio è di tre morti. Intanto l’area è stata isolata.

Intanto arrivano nuove notizie dall’attentato a Nairobi, Repubblica riferisce che l’attacco è stato rivendicato da Al Shabaab gruppo terroristico qaedista somalo. Il quartiere di Nairobi che è stato messo sotto assedio è uno dei più eleganti della città, oltre all’hotel ci sono anche banche e diversi uffici. Oltre ai 3 morti accertati ci sarebbero almeno 14 feriti e diversi ostaggi nelle mani del commando armato composto da 4 persone.

La polizia aveva già intuito che si trattava di un attacco terroristico e infatti poco dopo è arrivata la rivendicazione del gruppo Al Shabaab. Un dipendente del Dusit Hotel salvo per miracolo ha detto che c’era una bomba. L’esplosione è stata udita anche a diversi chilometri di distanza, un reporter del Daily Nation si è recato sul posto e ha assistito agli spari tra le forze di sicurezza e i terroristi. Al momento la Farnesina non ha comunicato l’eventuale coinvolgimento di connazionali nell’attentato a Nairobi.

VIDEO: Entrance into Dusit as seen by @FerdyOmondi @BBCAfrica. Developing. pic.twitter.com/RRGKkLJ9zI

— Ian Wafula (@Ian_Wafula) 15 gennaio 2019