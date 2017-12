La morte di Stelio De Carolis: ex senatore travolto mentre gettava spazzatura

Questo 2017 sta volgendo al termine tristemente per il mondo della politica. L’altro giorno è morto in un incidente stradale l’ex ministro Altero Matteoli; adesso è arrivata la funesta notizia del decesso dell’ex senatore repubblicano Stelio De Carolis. L’80enne è stato travolto da una macchina mentre stava gettando la spazzatura davanti alla sua abitazione, a Meldola (Forlì). Elemento importante del partito repubblicano, negli anni ’80 e ’90, De Carolis fu membro del Parlamento per 14 anni. Nonostante fosse originario di Fumone, in provincia di Frosinone, viveva da molti anni nel Forlivese.

Onorevole Stelio De Carolis: una vita nel Pri

Da una prima ricostruzione, Stelio De Carolis, 80 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una Nissan Micra, guidata da un 41enne, l’ha preso in pieno. Il conducente, sconvolto, si è fermato ed ha chiamato ai soccorsi; poi è stato condotto in ospedale perché sotto shock.

Niente da fare per l’ex senatore. Sul luogo dell’incidente è subito arrivata l’ambulanza con il personale sanitario ma nessuno è riuscito a salvare l’80enne.

La politica italiana piange un altro esimio rappresentante. Nel corso della sua lunga carriera politica, De Carolis era stato anche sottosegretario alla Difesa nel sesto Governo Andreotti.

Stelio approdò in Parlamento, sempre al fianco del Pri, anche nell’undicesima legislatura. Fu membro della Commissione agricoltura.

‘Era uno statista vero’

L’ex senatore lascia la moglie e 3 figli. Bruno Molea, deputato di Civici e Innovatori, ha ricordato De Carolis con queste parole: ‘Era uno statista vero, anche da ex amministratore non smise mai di occuparsi del suo territorio’.

Il tremendo incidente stradale, costato la vita all’ex repubblicano De Carolis, è avvenuto ieri sera, alle 18.

Una vita col partito repubblicano quella di Stelio De Carolis, partito in cui era rientrato dopo una breve militanza nel partito democratico.

Gli incidenti stradali, nell’arco di pochi giorni, sono costati la vita a due importanti politici italiani: giorni fa, in Toscana, è deceduto Altero Matteoli; ieri, in provincia di Forlì, è stato travolto De Carolis. Tutto quando il 2017 è agli sgoccioli.