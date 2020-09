La sostituzione di una vecchia caldaia con una a condensazione

Il tema della riduzione dei consumi, legato anche alla questione della sostenibilità ambientale, trova oggi maggiori spazi e maggiore interesse a livello generale. Infatti per esempio alcuni decidono di cambiare la loro caldaia ormai vecchia per sostituirla con un modello di caldaia a condensazione. Proprio la caldaia a condensazione rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre i consumi, per evitare lo spreco di energia e per risparmiare anche in bolletta. Ma cosa bisogna sapere per scegliere la giusta caldaia? Sono molti in questo senso i fattori da considerare. Inoltre, a seconda della tipologia di caldaia, si può pagare di più o di meno anche per quanto riguarda il montaggio. Quindi vediamo di capire quali sono le varie tipologie di caldaie a condensazione, per comprendere fino in fondo le ampie possibilità che abbiamo da questo punto di vista.

Le varie tipologie di caldaia a condensazione

Se hai bisogno di un’assistenza caldaie Roma, bisogna rivolgersi sempre ad un professionista del settore, a tecnici esperti e qualificati che sappiano riuscire a garantirti il massimo dell’efficienza.

Oltre a questo naturalmente è bene sapere anche quali tipologie di caldaia abbiamo a disposizione, per scegliere al meglio. A livello generale possiamo dire che la scelta deve riguardare quella tra una caldaia a condensazione da interno e una caldaia da esterno.

Bisogna stare molto attenti da questo punto di vista, perché per esempio una caldaia pensata appositamente per gli ambienti interni non potrebbe essere montata facilmente all’esterno, perché non è progettata e realizzata per resistere agli sbalzi termici.

Le caldaie a condensazione da esterno sono pensate appositamente per resistere a temperature comprese tra i 15 gradi sotto lo zero e gli 80 gradi.

Inoltre ci sono altre differenze da considerare, a seconda se la scelta ricada su una caldaia da esterno o da interno. Per esempio quelle da installare all’interno delle abitazioni hanno di solito delle dimensioni ridotte e sono più leggere anche per quanto riguarda l’uso dei materiali impiegati.

Inoltre, proprio perché sono soggette a sbalzi termici elevati, possono durare anche più a lungo. Altre differenze riguardano i sistemi tecnologici impiegati dalle caldaie stesse. Per esempio quelle di fascia medio alta implementano delle tecnologie innovative che danno la possibilità di ottenere immediatamente acqua calda, permettendo di risparmiare energia. Ci sono poi innovazioni ancora più estreme come per esempio quelle legate ai sistemi domotici.

Gli incentivi fiscali per la sostituzione delle caldaie

Come abbiamo già detto, esiste oggi una maggiore attenzione nell’uso delle caldaie, anche nel senso di possibilità di risparmiare energia e quindi di ridurre i consumi. Per questo a livello statale sono state approntate anche delle agevolazioni che consistono in degli incentivi per la sostituzione di vecchie caldaie con sistemi moderni di riscaldamento, come appunto le caldaie a condensazione.

Puoi ottenere infatti, se decidi di sostituire la caldaia, una detrazione molto significativa. In particolare puoi ottenere una detrazione sul 50% della spesa sostenuta, se sostituisci la caldaia vecchia con una a condensazione di almeno classe A.

Ci sono detrazioni ancora più alte, a seconda del sistema utilizzato per la sostituzione. Per esempio puoi ottenere il 65%, se sostituisci la caldaia con una a condensazione di almeno classe A e se contemporaneamente installi i sistemi di termoregolazione moderni, come per esempio le valvole termostatiche.

Da tutto ciò che ti abbiamo descritto puoi renderti facilmente conto di come il rinnovamento della caldaia può essere una mossa davvero molto importante, per risparmiare energia e per ridurre i tuoi consumi, dando un contributo essenziale nella tua vita quotidiana al rispetto dell’ambiente. Rivolgiti sempre ad una ditta specializzata che, oltre a darti assistenza, si può occupare anche della sostituzione della tua vecchia caldaia con una a condensazione.