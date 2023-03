Quando si parla dell’oroscopo, si inquadra un ambito che, da tempo immemore, influenza la quotidianità e la curiosità umana. Non è un caso che, ad oggi, siano numerosi i siti legati a questo tema (uno dei più celebri è cartomanziaevolution.it).

Come è nata la credenza secondo la quale la posizione degli astri influenzerebbe in qualche modo la vita umana? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Gli albori dell’astrologia

La storia dell’oroscopo e dell’astrologia affonda le radici tantissimo tempo fa. Per andare agli albori di questo percorso, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino al periodo dei Babilonesi. Alla loro civiltà risale un documento noto come I Giorni di Anu ed Enlil. Risalente al XVII secolo a.C. circa, è considerato ad oggi, dagli storici, una delle prime testimonianze scritte relative all’influenza del movimento dei pianeti (Venere in particolare).

Rimanendo con il focus sui Babilonesi, ricordiamo che questo popolo ha lasciato anche dei documenti in cui si parla di una divisione del cielo in dodici sezioni, l’attuale numero dei segni zodiacali nella cultura occidentale.

In ciascuna delle suddette sezioni, veniva collocata una costellazione. Mese dopo mese, nel corso del suo moto apparente, il Sole le attraversava tutte.

L’astrologia nell’antichità classica

L’interesse per il cielo e per l’astrologia è stato tramandato dai Greci – per la precisione dalla civiltà ellenica – ai Romani. Per rendersi conto dell’interesse che gli intellettuali della Città Eterna nutrivano per l’astrologia e per i segni zodiacali, basta ricordare che Giulio Cesare, che si è distinto non solo come politico, ma anche come scrittore, ha dedicato al tema un trattato, il De Astris.

I Romani, il cui valore militare ha portato alla costituzione di un impero senza eguali nella storia, prima di scendere in battaglia erano soliti consultare gli astri.

Il Medioevo e il Rinascimento

La storia dell’astrologia e dell’oroscopo – ricordiamo, per amor di precisione, che stiamo approfondendo un excursus incentrato sui Paesi occidentali – ha vissuto, nel Medioevo, un periodo fiorente.

L’Italia è stata, tra i vari Paesi, uno di quelli dove il sapere astrologico si è sviluppato di più. A contribuire a questo successo ci ha pensato la contaminazione culturale con il popolo arabo. A tal proposito, è importante citare il contributo di astrologi e matematici come Albumasar, autore di saggi tradotti in diverse lingue, tra cui il latino, pubblicati in diversi Paesi europei nel corso dei secoli medievali.

La sua opera, purtroppo oggi in gran parte perduta, è caratterizzata da approfondimenti dedicati alla spiegazione di un modello planetario eliocentrico.

Per quanto riguarda invece il Rinascimento, è doveroso ricordare che, fino al XVI secolo circa, l’astrologia è stata considerata come una materia nobile, insegnata nelle aule universitarie, ma anche nelle corti reali (un centro di sapere astrologico ai tempi molto celebre era la corte di Caterina de Medici).

Tornando un attimo al rapporto con l’astrologia e l’oroscopo nel Medioevo, ricordiamo che, in quel periodo, diversi intellettuali attribuirono lo scoppio di alcune tra le più esiziali epidemie all’allineamento dei pianeti.

Breve storia dell’oroscopo cinese

L’oroscopo e l’astrologia non sono tematiche approfondite solo nella cultura occidentale. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno sentito parlare dei segni dell’oroscopo cinese. Ad essi, sono legate diverse leggende interessanti.

Secondo una delle più famose, il Buddha, percependo l’ormai prossima fine del mondo, avrebbe chiamato a sé, per un saluto finale, tutte le specie di animali presenti sul pianeta terra. Se ne presentarono, però, solo alcuni, dodici per la precisione. Per premiarli, Buddha decise di legare il nome di ciascuno di essi a un ciclo lunare.

Un’altra leggenda legata all’oroscopo cinese chiama in causa la figura dell’Imperatore di Giada che, dopo aver deciso di scendere sulla terra, rimase stupito dalla bellezza di alcuni animali, decidendo di portarli con sé in cielo per mostrargli agli altri dei.