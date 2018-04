Lancia cane del figlio dal settimo piano, il folle gesto di un 44enne romano

Un 44enne di Roma ha preso la cagnolina del figlio, un Jack Russell, e l’ha lanciata dal settimo piano di un edificio di Tor Carbone, periferia della Capitale. Per l’animale non c’è stato nulla da fare; è morto sul colpo. Il ragazzino è scoppiato a piangere. Lacrime anche davanti ai poliziotti, arrivati immediatamente sul posto per ricostruire la dinamica della vicenda. Il 44enne, dinanzi ai poliziotti, avrebbe detto: ‘Tutte ‘ste pagliacciate… è solo un cane’. E’ solo un cane? Ma che parole sono? Ma quanta crudeltà c’è in giro? Gli agenti cercavano di rasserenare il ragazzo e il padre continuava a ribadire la normalità del gesto scioccante, commesso in un condominio di Roma.

Poliziotti aggrediti

I poliziotti, dopo essere arrivati sul luogo dell’azione brutale, hanno visto un teenager che piangeva per la morte del suo cane, che stringeva al petto. Il padre, insensibile, ha iniziato ad offendere gli agenti e poi è passato alle mani. Le forze dell’ordine sono state costrette ad usare lo spray al peperoncino per fermare l’individuo. Questo, alla fine, è stato bloccato e portato preso gli uffici del Commissariato Esposizione. Sembra che il 44enne abbia tentato di autolesionarsi dinanzi ai poliziotti, dopo aver preso a calci e pugni le vetture della Polizia. Non si conosce ancora il motivo per cui l’uomo ha improvvisamente lanciato dal settimo piano il cagnolino del figlio. I poliziotti, durante la perquisizione della sua abitazione, hanno scoperto un altro cane della stessa razza. Il cadavere del povero cagnolino è stato consegnato al personale specializzato dell’Ama.

Il cane che infastidisce le galline

Animali che vengono trucidati da esseri umani spietati. L’adolescente di Tor Carbone sta provando tanto dolore per la perdita del suo caro amico a 4 zampe. Il padre lo ha ucciso in un attimo. Un uomo di Montecompatri, in provincia di Roma, aveva invece imbracciato il suo fucile ed aveva sparato al cane del vicino perché, a suo dire, infastidiva le sue galline. Una scusante aberrante. Il proprietario del cane, un Husky di 6 mesi, aveva sporto denuncia perché non riusciva più a trovare il suo amico a 4 zampe. Dopo la denuncia, le forze dell’ordine avevano scoperto che il responsabile della scomparsa del cane era il pensionato 70enne. Quest’ultimo aveva ammesso di aver sparato all’Husky con la sua arma da fuoco, regolarmente denunciata, perché aveva fatto irruzione nel suo terreno, mordendo le sue galline. Il cane era stato messo in un sacco e gettato in un canneto. Le forze dell’ordine avevano scoperto la salma del cane e denunciato l’anziano per uccisione di animale. Secondo alcune indiscrezioni, il pensionato e il proprietario dell’Husky non erano in buoni rapporti.

Un episodio simile a quello avvenuto a Montecompatri era accaduto anche a Velletri, in provincia di Roma. Un 45enne aveva ucciso uno dei cani del vicino perché aveva aggredito le sue galline. Capitano spesso, a quanto pare, episodi di abusi sugli animali a Roma. Un 42enne originario di Viterbo era stato arrestato perché aveva rapito, violentato e ucciso numerosi cani. All’uomo erano stati contestati i seguenti reati: violazione della proprietà privata, furto, uccisione e violenza aggravata sugli animali. Al termine di svariate indagini, gli investigatori avevano scoperto che l’aguzzino degli animali era disoccupato e incensurato, ma proprietario di diversi appartamenti a Viterbo. Quel soggetto aveva stuprato e massacrato 12 cani tra Roma e provincia. I vicini di casa del troglodita spietato avevano segnalato la vicenda ai carabinieri che, a loro volta, avevano piazzato delle telecamere nella casa del 42enne. I filmati mostravano l’uomo che portava nella sua abitazione vari cani di taglia media, che poi violentava e uccideva.

Foligno: il dramma dei cani lanciati dalla finestra

Cani lanciati dalla finestra anche a Foligno. Ad interessarsi dello sconcertante caso erano state anche le Iene. Fondamentale, come sempre, la segnalazione degli animalisti della Lega nazionale per la difesa del Cane. Sia una cagnolina che i suoi 4 cuccioli erano stati gettati dalla finestra di un palazzo del centro umbro. Non solo: un cucciolo era stato decapitato. Un esposto era stato trasmesso alla Procura di Spoleto dagli avvocati Michele Pezone e Michela Rinaldi. Madre e 4 cuccioli erano stati scoperti sulla strada da alcune persone, che immediatamente avevano allertato la Polizia veterinaria della Usl. Il proprietario degli animali era stato identificato e denunciato presso la Procura di Spoleto. Importanti per risalire all’uomo erano stati i microchip. Al proprietario degli animali non era stato contestato solo il reato di cui all’ art. 544 bis c.p. ma anche l’aggravante dei motivi abbietti o futili. A Foligno, dopo quel terribile episodio, era arrivata anche la troupe delle Iene per intervistare qualche persona che aveva notato gli animali morti e porre qualche domanda sia ad Annalisa Campagnacci (legale dell’associazione Il grande Sogno) che al proprietario degli animali.

Piera Rosati, presidente nazionale dell’associazione Lega nazionale per la Difesa del cane, aveva detto riguardo all’esposto: “Casi come questo stanno diventando sempre più frequenti e allarmanti. Abbiamo appreso da poco di questa drammatica vicenda e abbiamo deciso subito di unirci alla denuncia dell’associazione locale ‘Il grande sogno’ per chiedere giustizia per queste povere creature innocenti barbaramente uccise. Al tempo stesso è importante che le autorità prendano delle misure cautelari per tutelare un altro cane che, a quanto ci è stato riferito, è ancora nelle mani del presunto responsabile… È necessario che le violenze sugli animali siano perseguite e punite in modo esemplare e che, contestualmente, si lavori sulla prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione ed informazione volte a promuovere un corretto rapporto uomo-animale e la conoscenza delle leggi a loro tutela”.

Cuccioli di cane lanciati in un burrone profondo una quindicina di metri anche a Rocca di Cave, in provincia di Roma. Provvidenziale era stata la segnalazione fatta ai carabinieri di alcuni residenti del posto. I 4 animali erano riusciti a salvarsi. L’aguzzino li aveva messi in una scatola e poi lanciati nel dirupo. I residenti li avevano trovati in difficoltà, senza cibo e acqua. Se non fosse stato per tali persone, quegli animali, che guaivano continuamente, sarebbero morti certamente. I militari, coadiuvati dal personale della Protezione civile, erano scesi nel dirupo mediante imbracature. Dopo l’intervento, perfettamente riuscito, i cuccioli erano stati portati al Canile Amici degli Animali di Artena.