L’Aquila: schianto pauroso in auto, a Luco dei Marsi salve mamma e figlia

Pauroso schianto in auto a Luco dei Marsi, in provincia di L’Aquila, dove mamma e figlia sono vive per miracolo. L’auto accaduto sulla SP 22 nel tratto conosciuto come ‘curve di San Vincenzo’.

Lo spaventoso incidente sulla SP 22

Lo spaventoso incidente sulla SP 22 di Luco dei Marsi, paese marsicano in provincia di L’Aquila, è accaduto intorno alle ore 13.00 del 15 gennaio 2019. Secondo le prime indiscrezioni, la donna era alla guida della sua Fiat Panda e stava tornando a casa con a bordo sua figlia che ha soli 4 anni.

Dalle testimonianze riportate e come riferito da terremarsicane.it, la donna che era alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo dell’abitacolo che aveva perso aderenza sull’asfalto.

La macchina avrebbe sbandato a causa del ghiaccio, che in queste prime settimane del 2019 sta causando molti disagi in Abruzzo, soprattutto nelle zone di montagna. L’automobile è finita violentemente contro uno dei guardrail che costeggiano la carreggiata e dopo l’impatto l’auto si è ribaltata.

Salve per miracolo mamma e figlia

Salve per miracolo mamma e figlia che dopo il violento schianto sono riuscite indenni dall’impatto violento. Ovviamente la madre della piccola è sotto choc, ma non riporta alcuna lesione. L’abitacolo, invece, ha riportato moltissimi danni ed è stato necessario l’utilizzo del carro attrezzi per la rimozione della macchina all’interno della carreggiata.

Sul luogo dell’incidente nel quale sono rimaste illese fortunatamente madre e figlia sono arrivate le forze dell’ordine allertati da alcuni passanti. Ad Amalfi, invece, un uomo è stato ritrovato morto nella sua cantina mentre a Vercelli un anziano è stato investito.