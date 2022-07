Le caratteristiche generali delle carte di credito: cosa sono e come si presentano

La carta di credito è uno strumento di pagamento elettronico che permette la realizzazione di diverse operazioni. Tra queste, per esempio, c’è la possibilità di acquistare nei negozi dotati di apparecchiature elettroniche come i POS. Con la carta di credito, inoltre, si possono fare acquisti online, si possono prelevare contanti presso gli sportelli automatici e poi si possono utilizzare questi strumenti per l’addebito di alcune utenze, come per esempio quelle domestiche dell’elettricità e del gas. Di solito alla carta di credito è associato un PIN, che è un codice segreto composto da 4 o 5 cifre e che viene utilizzato per i pagamenti automatici o per i prelievi di contanti. È da specificare, però, che se la carta di credito è contactless, quando si effettuano transazioni inferiori ad una certa soglia, non si deve necessariamente digitare il PIN.

Le tipologie di carte di credito

Qual è il codice titolare della carta di credito? Per rispondere a questa domanda cerchiamo di capirne di più su questi prodotti finanziari, distinguendo le varie tipologie in cui si possono presentare. In particolare dobbiamo fare una distinzione tra carte di credito tradizionali e carte revolving.

Le prime prevedono il rimborso delle cifre in un’unica soluzione, mentre le seconde possono prevedere pure una restituzione attraverso delle rate.

Inoltre dobbiamo fare riferimento ad alcuni circuiti delle carte di credito che sono riconosciuti anche a livello internazionale. Tra questi non possiamo fare a meno di nominare Visa, Mastercard, American Express, Amex, Discover Card. E poi ancora China UnionPay, JCB e Diners.

Come si presenta la carta di credito

Ma al di là delle specifiche che sono proprie di ogni circuito di riferimento e di ogni istituto di credito che emette la carta, in generale come si presenta una carta di credito? Da che cosa è costituita? La carta di credito si presenta come una piccola tessera in plastica, che riporta sulla parte anteriore le generalità che si riferiscono al titolare. Inoltre sempre sulla carta nella parte anteriore vengono indicati il numero e la scadenza.

Sulla parte posteriore possiamo ritrovare il codice di controllo e spesso c’è anche uno spazio in cui il titolare appone la propria firma. La tessera di cui stiamo parlando contiene anche degli elementi di sicurezza e ha un microchip o una banda magnetica che servono a riconoscere i dati identificativi del titolare.

Come richiedere le carte di credito

Di solito la carta di credito si richiede alla banca presso cui il titolare ha aperto un conto corrente. Per poter richiedere la carta, generalmente abbinata proprio al conto, si devono presentare alcuni documenti indispensabili, come per esempio la copia del documento di identità, il codice fiscale e dei documenti che comprovano il reddito percepito.

Si fa riferimento in questo senso alla busta paga del lavoratore dipendente, al cedolino per i pensionati e alla dichiarazione dei redditi in caso di lavoratore autonomo.

La banca, a questo punto, dopo aver esaminato tutta la documentazione fornita, decide di rilasciare o meno la carta di credito, valutando la capacità del titolare di rimborsare le somme anticipate. Per poter avere più possibilità che venga rilasciata una carta di credito, bisogna avere una posizione finanziaria che non sia stata messa in discussione da debiti o storie creditizie poco trasparenti.

Di solito per la carta di credito viene definito un plafond, che costituisce il limite massimo mensile che il cliente può spendere utilizzando proprio questo prodotto finanziario. Attraverso la richiesta dell’estratto conto, il cliente può avere sempre a disposizione un resoconto di tutte le operazioni effettuate nei trenta giorni precedenti, anche per quelli che precedono l’addebito. In questo modo può tenere sempre sotto controllo la situazione dei suoi addebiti e dei suoi accrediti.