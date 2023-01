Nel corso degli anni, Netflix ha acquisito un incredibile potere di acquisto grazie alle diverse produzioni originali che sono state incluse all’interno della piattaforma di streaming; tra film e serie TV originali, gli spettatori hanno a disposizione un gran numero di prodotti da vedere, dunque non resta che l’imbarazzo della scelta a proposito di quale titolo iniziare di sera, stando comodi sul divano di casa o direttamente a letto. Per gli amanti di serie TV, esistono numerosi prodotti originali che meritano di essere recuperati e che sono diventati famosi: ecco quali sono le serie TV migliori da vedere.

Le serie TV migliori da vedere

Scegliere tra le serie TV migliori da vedere non è certamente semplice, dal momento che esistono vasti e numerosi cataloghi a disposizione di ogni utente che dovranno semplicemente essere sviscerati in tutto e per tutto. Netflix, per esempio, fa affidamento a diverse serie particolarmente famose, per amanti di diverse tipologie di rappresentazione. Per questo motivo, i consigli che vengono dati di seguito sono soltanto quelli di titoli da iniziare a guardare perché più famosi, per poi spaziare dopo aver trovato il proprio genere di riferimento.

Squid Game

La prima tra le serie TV più famose da vedere su Netflix e da recuperare è sicuramente Squid Game; la serie coreana è stata in grado di battere ogni record sulla piattaforma di streaming, diventando velocemente la più vista di sempre e, soprattutto, il prodotto che più ha appassionato ogni tipologia di spettatore. Squid Game racconta di un gioco macabro, con un montepremi piuttosto corposo, che degli aspiranti giocatori dovranno conquistare: tuttavia, a loro insaputa, il gioco si trasformerà in un vero e proprio corpo a corpo fatale per molti giocatori; una serie TV thriller molto convincente, che terrà sicuramente con il fiato sospeso.

Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer

Uno dei prodotti di punta più recenti che possono essere visti su Netflix è Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer; la serie in questione ha battuto diversi record, dal momento che ha tenuto incollati gli spettatori per ore e, soprattutto, è valsa il Golden Globe come miglior attore protagonista in una miniserie drammatica al bravissimo Evan Peters. Il racconto che si effettua all’interno della serie è quello di Jeffrey Dahmer, celebre serial killer statunitense passato alla storia per essere il mostro di Milwaukee.

Grazie a grandi interpretazioni e a una continua suspense, Mostro sarà in grado di emozionare gli spettatori di ogni genere. Buona notizia per tutti è che Netflix ha rinnovato il prodotto, rendendolo antologico: ogni serie sarà dedicata ad un serial killer differente.

Mercoledì

Altro prodotto recente, oltre che in grado di conquistare un grandissimo successo grazie alla grande passione di numerosi spettatori per le vicende della famiglia Addams, è Mercoledì, la serie realizzata da Tim Burton, che si è occupato anche della regia dei primi episodi.

Mercoledì è la serie che ha lanciato definitivamente Jenna Ortega, già attrice in Iron Man 3 e Scream, qui protagonista nei panni di una Mercoledì Addams particolarmente goth nel suo aspetto; passata velocemente alla storia grazie al famoso ballo di Mercoledì diventato celebre su Tik Tok (in cui l’attrice danza sulle note di Lady Gaga), la serie è un chiaro esempio di come realizzare un ottimo e scorrevole teen drama, con tinte horror, grazie al grande stile del regista Tim Burton.

Cabinet of Curiosities

A proposito di grandi registi, non si può non citare un’altra serie antologica che è diventata velocemente conosciuta su Netflix, soprattutto per gli amanti di Guillermo Del Toro: Cabinet of Curiosities; si tratta di una serie ricca di grandi rappresentazioni horror, che sa spaziare tra generi e che, soprattutto, sa impressionare lo spettatore per la bellezza delle sue puntate. Il regista messicano è tornato sul servizio di streaming anche per Pinocchio, a dimostrazione di una collaborazione sicuramente riuscita che gli spettatori possono amare in ogni salsa.

Fonte: Cinemaserietv.it