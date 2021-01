Le tre modalità per passare da Vodafone a Iliad

By

Ci sono sempre più utenti che hanno scelto di cambiare operatore nel corso degli ultimi tempi, decidendo di passare da Vodafone a Iliad. Un successo strepitoso, quello che è stato ottenuto da parte dell’operatore francese, che ha saputo conquistare un elevato numero di clienti grazie soprattutto a un ottimo rapporto tra qualità e prezzo del servizio che viene offerto.

La procedura interamente online

Il modo senz’altro più gettonato per passare a Iliad da Vodafone è quello online, direttamente sul sito web ufficiale di Iliad. Dopo aver trovato l’offerto che più è in grado di soddisfare le proprie preferenze e necessità, si dovrà fare un click sul pulsante di registrazione, che si trova proprio di fianco all’offerta prescelta.

In questo modo, si dovranno inserire, all’interno della schermata dedicata alla registrazione, tutti quei dati che verranno richiesti, anche se il primo campo che si dovrà compilare è quello dedicato alla spunta della voce che si riferisce alla portabilità, ovvero alla possibilità di mantenere il proprio numero di telefono attuale, senza doverlo modificare per via del cambio di operatore. Uno dei dati più importanti che si dovranno inserire corrisponde anche al numero ICCID della propria sim, che è formato da ben 19 cifre, che inizia sempre con “8939”.

Dopo l’inserimento dei dati, è chiaro che si dovrà scegliere anche il metodo di pagamento per poter portare a termine in maniera efficace il rinnovo dell’offerta. Ci sono tre opzioni che si possono selezionare. Troviamo, ad esempio, l’addebito che avviene direttamente sul conto corrente SEPA, quello che si verifica invece su carta di credito e, infine, l’addebito che avviene sfruttando il credito residuo che si trova ancora sulla sim card. A questo punto, si dovrà semplicemente quale dei due sistemi di spedizione soddisfa al meglio le proprie esigenze, anche in termini di praticità.

La procedura tramite Simbox

Per una maggiore ottimizzazione dei costi, l’operatore transalpino ha scelto di lanciare anche le Simbox, ovvero dei totem elettronici a tutti gli effetti, che si caratterizzano per consentire di svolgere la procedura di migrazione in completa autonomia, senza dover ricorrere all’ausilio di alcun operatore.

Le Simbox si possono trovare molto facilmente in un gran numero di centri commerciali, ma anche in svariate stazioni in tutta Italia. Tramite le Simbox, gli utenti hanno la possibilità di provvedere all’acquisto della sim, ma al contempo potranno pure portare a termine la migrazione del proprio numero di telefono, che verrà conservato intatto, senza alcun cambiamento.

Uno dei vantaggi legati all’uso delle Simbox è legato senz’altro al fatto di snellire, dal punto di vista delle tempistiche, la procedura di registrazione. Non serve il supporto di alcun operatore e, alla fine della procedura, che ha una durata di qualche minuto, ecco che la sim si potrà ritirare subito, visto che verrà erogata mediante uno specifico sportellino che è presente sulla Simbox.

La procedura in negozio

Rispetto alla procedura che viene portata a termine interamente sul sito ufficiale di Iliad, oppure tramite il totem elettronico, per tutte quelle persone che hanno un basso livello di praticità con il mondo dell’informatica e del web, c’è sempre e comunque la possibilità di trovare supporto in un negozio fisico.

Il passaggio da Vodafone a Iliad, infatti, può essere effettuato anche recandosi in un apposito centro Iliad, trovando quello dislocato più vicino alla propria residenza. Una volta arrivati in negozio, sarà un operatore a garantire tutto il supporto necessario per poter portare a termine una simile operazione. La sottoscrizione dell’offerta e l’inserimento di tutti i dati sono operazioni che verranno eseguite dallo stesso operatore, mentre il cliente dovrà semplicemente avere con sé tutti i dati personali che vengono richiesti nel corso della registrazione.