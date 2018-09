Libertà di informazione: domani si vota la Censura, l’Italia verso il medioevo? Diciamo no alla Censura

Libertà di informazione; è uno dei diritti riconosciuti nel nostro Paese grazie alla democrazia; ma proprio domani verrà votata la misura di censura per la quale non potremo più godere liberamente di tutte le informazioni che internet ci offre gratuitamente; persino il Meteo, lo sport, e la cultura in generale saranno censurati.

La legge sul copyright

Ci saranno restrizioni nella condivisione delle informazioni. Non sarà più possibile condividere molte informazioni nei social network; il Copyright non deve essere violato da nessuno giustamente, ma il timore è che la nuova legge europea sarà gestita in modo inappropriato. Questa legge se applicata con una forma di censura estrema limiterà tutto quello che faremo, non si potranno più leggere tutte notizie che vengono dal Mondo e scelte liberamente ma soltanto da alcune fonti, non saranno più disponibili le migliaia di informazioni di oggi. Solo gli editori con maggiori disponibilità finanziarie saranno scelti per la potenza contrattuale, e solo quelli saranno linkati da Google, il motore di ricerca ormai universale nel Mondo occidentale; non possiamo permettere che ci venga tolto internet.

“SCRIVI SUBITO AI PARLAMENTARI ITALIANI”, è in gioco la libertà di espressione di tutti noi, la tua compresa.

Il diritto di sottoscrivere le leggi sull’informazione

Con la censura chi posterà un video nei social network avrà una condivisione limitata ai soli amici, questo perchè in Europa è entrato in vigore il GDPR per contrastare Google e Facebook, ma se per loro è cambiato poco, per gli utenti è cambiato moltissimo, è necessario accettare ogni volta l’utilizzo dei dati; utili a finanziare i siti web che altrimenti chiuderebbero; grava altra burocrazia sulle spalle dei cittadini che hanno diritto a chiarezza e trasparenza , queste leggi vanno approvate e sottoscritte dai cittadini dietro dettagliata informazione; perchè è la libertà dei cittadini a essere messa in discussione,