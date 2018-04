Litiga coi genitori e vola a Bali per una vacanza da favola

Emma, una donna australiana, aveva detto al figlio Drew che non sarebbero andati a Bali per trascorrere una vacanza. Il dodicenne non avrebbe mai voluto sentire tali parole. Drew sognava quella vacanza a Bali e, dopo un acceso litigio con i suoi genitori, è riuscito ad accaparrarsi la loro carta di credito e volare a Bali per una splendida vacanza. In base alle prime informazioni, Drew sarebbe riuscito a convincere la nonna a consegnargli il suo passaporto.

Vestiti nello zaino e via

Un dodicenne australiano sarebbe stato in grado di recarsi da solo a Bali. Drew si era reso conto, dopo aver cercato compagnie aeree che volano a Denpasar, Bali, che ce n’è una sola che permette ai ragazzini di 12 anni di viaggiare da soli senza una lettera dei genitori.

Un bel giorno, quando era sicuro di riuscire nell’impresa, il dodicenne ha messo i suoi vestiti nello zaino, facendo credere ai genitori che andava a scuola. Altro che scuola, Drew stava per trascorrere una vacanza di 4 giorni a Bali. Il ragazzino si era recato alla stazione con il suo scooter; poi aveva preso un treno per l’aeroporto, imbarcandosi senza nessun problema. Nessuno gli aveva fatto domande.

Madre di Drew stupita

Drew aveva usato le macchinette self-service all’aeroporto di Sydney per fare il biglietto, in modo da non avere a che fare con il personale delle compagnie aeree. In un secondo momento era riuscito a salire sull’aereo ed approdare a Bali. Nel frattempo la madre era stata informata della sua assenza a scuola. Alla fine i genitori di Drew si erano resi conto che il ragazzino spavaldo era volato da solo a Bali. Emma, rapidamente, aveva dovuto prendere un volo per riportarlo in Australia.

Il dodicenne stava bene a Bali ma i suoi genitori erano preoccupati. Drew non aveva trascurato niente, prenotando sia una stanza all’All Seasons Hotel che una bicicletta Go Jek per raggiungere l’aeroporto. Al personale della reception aveva detto che sua sorella sarebbe arrivata rapidamente, chiedendo di fare il check-in in anticipo. L’estrema semplicità con cui il minore è riuscito a volare dalla sua abitazione, nel New South Wales, fino ad un hotel di Bali, ha sconcertato la signora Emma, che ancora non sa come tutto questo sia potuto accadere.

Nessun problema per Drew nemmeno quando era atterrato a Perth. Il giovane ha rivelato: ‘Mi hanno solo chiesto il mio documento di identità e il passaporto per dimostrare che ho più di 12 anni e che sono al liceo’. Tutto ciò è inammissibile per Emma, che ha detto ai microfoni di A Current Affair di essersi sentita smarrita dopo aver scoperto che il figlio era volato a Bali.

La signora Emma ha confessato che suo figlio ‘semplicemente non ama la parola no. È quello che ho ottenuto, un bambino in Indonesia’. Drew, nonostante la rabbia dei genitori per la sua birbanteria, non si è mostrato amareggiato quando è stato riportato in Australia. ‘E ‘stato bello perché volevo fare un’avventura’, ha detto il dodicenne a 9 News.

Bali, paradiso terrestre

Il piccolo australiano sognava Bali, le sue lunghe spiagge amate surfisti, come tante altre persone. Ubud, 2 anni fa, era decima nella classifica delle località più visitate al mondo; l’anno scorso invece era in vetta. A Bali si trova tutto, o quasi; forse è questo il motivo per cui non esiste una persona a cui non piace.

Bali è il massimo per chi cerca onde lunghissime, relax, meditazione, yoga, divertimento, shopping e tanto altro ancora. Se proprio si volesse trovare una pecca di Bali, beh, si potrebbe menzionare il traffico. La problematica, comunque, è facilmente aggirabile con uno scooter. Non è certamente il traffico il motivo per non visitare la meta turistica più amata dell’Indonesia.