Il cannabidiolo è un fitocannabinoide di cui si parla tantissimo negli ultimi anni. Lo si fa sulla scia di diversi fattori, in primo luogo del desiderio di cercare rimedi naturali efficaci e sostenibili. Quando si parla di prodotti che vedono il CBD – altro modo di chiamare in cannabidiolo – come ingrediente principale, viene sempre in mente l’olio.

Il suo successo commerciale in Italia, soprattutto dopo la pandemia, è stellare.

Nonostante l’oggettiva popolarità, ci sono ancora tante persone che si chiedono se l’olio di CBD fa bene e, nello specifico, quali sono le sue proprietà (se ti interessa iniziare ad approfondire i benefici del cannabidiolo, li trovi elencati sul sito Hemplus).

CBD: cenni storici

Prima di entrare nel vivo dei benefici dell’olio di CBD, è bene fare il punto della situazione sulla storia del fitocannabinoide. Il suo isolamento risale al 1942 grazie al lavoro di R. Adams e della sua equipe. Ben presto, però, la fama del CBD venne soppiantata da quella del THC, il “cugino” più celebre (e psicoattivo).

L’attenzione della scienza sul cannabidiolo si è riaccesa nel 2007, quando l’OMS lo ha escluso dall’elenco delle sostanze controllate.

Da allora, nel mondo sono cambiate tante cose. In Italia è stata approvata la Legge 242/2016, che ha di fatto dato il via al commercio della cannabis depotenziata e, come già accennato, la ricerca scientifica ha avuto un impulso enorme.

Ciò ha permesso di scoprire – o di confermare – alcuni benefici che illustreremo nel prossimo paragrafo.

I benefici dell’olio di CBD

L’olio di CBD è un prodotto caratterizzato da diversi benefici. Facile da assumere, è privo di controindicazioni ed è famoso per diverse proprietà. Ecco quali.

Capacità di favorire il relax

Grazie alla capacità del cannabidiolo di interagire con i recettori della serotonina, l’olio di CBD è la risposta giusta per chi, in maniera naturale, punta a raggiungere un blando stato di relax.

Sempre per il motivo appena menzionato, è utile nei quadri di insonnia non gravi. Non rappresenta un rimedio per la depressione, che è una vera e propria patologia.

Efficacia antinfiammatoria

L’olio di CBD è un ottimo antinfiammatorio. In questo caso, bisogna dire grazie all’interazione tra il cannabidiolo e i recettori del sistema endocannabinoide, un insieme, estremamente complesso, di vie di comunicazione tra cellule.

L’efficacia antinfiammatoria del cannabidiolo è amplificata, in alcuni casi, dai composti dell’olio vettore scelto. Ricordiamo che, per motivi di assimilazione da parte dell’organismo, il CBD non può essere assunto nella sua forma pura. Viene quindi diluito in quello che, in gergo tecnico, è noto come olio vettore

Se ne possono utilizzare diversi e uno dei più popolari è l’olio extra vergine di oliva, contraddistinto, come ben si sa, dalla presenza di preziosi composti antinfiammatori.

Antiemetico

L’olio di CBD è un portentoso antiemetico naturale.

Per rendersi conto dei suoi benefici da questo punto di vista, è bene sottolineare che il cannabidiolo è utilizzato in protocolli terapeutici finalizzati a ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, tra cui compare anche la nausea.

Antidolorifico

Sempre in virtù dell’interazione tra il fitocannabinoide e quella meraviglia che è il sistema endocannabinoide, l’olio di CBD può essere considerato un valido antidolorifico.

Rimedio anti age

L’olio di CBD è un alleato naturale senza pari per mantenersi giovani.

Il cannabidiolo, infatti, è caratterizzato da benefici antiossidanti.

Vasorilassante

L’olio di CBD è noto per essere un eccellente vasorilassante. Questa proprietà può essere utile per attenuare i sintomi di alcune problematiche agli occhi, come per esempio il glaucoma.

Per apprezzare questi vantaggi per la salute, è ovviamente fondamentale assumere costantemente l’olio di CBD. Inizialmente, non essendoci indicazioni scientifiche valide per tutti, con il dosaggio bisogna sperimentare.

Il consiglio è quello di partire con quantità estremamente ridotte, per vedere come reagisce il corpo con il tempo.