Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4: ecco la conferma

Sono settimane di puro fermento in casa Mediaset per l’allestimento del cast del Grande Fratello Vip 4. Tra i nomi papabili troviamo proprio quello di Lorenzo Riccardi, ex protagonista di Uomini e Donne, che sarebbe già pronto a dire si a un’ipotetica proposta.

Grande Fratello Vip 4 possibili concorrenti

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, sono già attivi i rumors riguardanti il Grande Fratello Vip 4. Al momento vige ancora il giallo sul conduttore o conduttrice, dato che la Mediaset non avrebbe ancora trovato la persona adatta ricoprire il ruolo dopo che Ilary Blasi ha lasciato il tipo del reality show.

In questo frangente però i rumors sono concentrati proprio sui nomi dei papabili concorrenti. Dunque, chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip il prossimo settembre del 2019?

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4

Sono tutt’ora in corso i provini per il Grande Fratello Vip 4, chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Nella lista dei papabili nomi troviamo proprio quello di Lorenzo Riccardi, nonché ex corteggiatore di Sara Affi Fella attualmente fidanzato con Claudia Dionigi conosciuta durante il percorso fatto a Uomini e Donne come tronista.

A confermare la possibilità riguardante la partecipazione al reality è stato lo stesso Lorenzo Riccardi che su Instagram dichiara: “Ho letto che farai il Gf Vip, è vero? Speriamo“.

Adriana Volpe nel cast del GF Vip?

In queste ultime settimane sono diverse le news pubblicate e riguardanti il GF Vip. Nel cast potremmo trovare anche Adriana Volpe insieme a Fernanda Lesa, Claudia Galanti, Scialpi e Matilde Brandi. Insieme a loro potrebbero fare il loro ingresso anche Ilona Staller e Loredana Lecciso e non solo. Nella lista figura anche Giorgio Mainetti, il quale ha annunciato grandi novità in vista di settembre 2019.