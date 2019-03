Luigi Mastroianni e Irene Capuano la scelta: ecco la prima foto sui social

Si è da poco conclusa la prima edizione di Uomini e Donne by Night. La terza puntata del date show è stata dedicata alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales. Dopo il momento della scelta e festa di fidanzamento ecco che sui social network arriva la prima foto di Luigi Mastroianni e Irene Capuano.

Uomini e Donne by Night: il trono di Luigi Mastroianni

Il 2019 è stato l’anno del cambiamento in casa Uomini e Donne. La prima fase del trono classico è arrivata in prima serata con le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales. Tre puntate e quattro feste di fidanzamento, anche se non tutti i protagonisti del programma di Maria De Filippi non hanno avuto il lieto fine tanto sperato. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne by Night Teresa Langella si è presentata al castello da sola, anche se ad accoglierla al suo arrivo c’era l’opinionista Gianni Sperti. L’attenzione mediatica si è comunque concentrata su Luigi Mastroianni, ex corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella. Il ragazzo siciliano è tornato nel date show al fine di trovare l’amore dopo la delusione ricevuta dall’ex fidanzata e tronista napoletana, protagonista dello scandalo unfollow per aver mentito alla redazione di Uomini e Donne.

Ad ogni modo tutto è bene quel che finisce bene e sembra che Luigi Mastroianni sia finalmente riuscito a trovare il suo lieto fine, nonostante i fan speravano in un tipo di scelta diversa.

Luigi Mastrianni: Un percorso altalenante

Il trono di Luigi Mastroianni ha catturato l’attenzione dei fan che hanno avuto modo di seguirlo durante il corteggiamento di Sara Affi Fella e non solo. L’attenzione mediatica è stata catturata dal tronista siciliano e dal suo compagno di trono Lorenzo Riccardi, la non scelta della tronista coinvolta nello scandalo dell’unfollow. Nonostante la delusione ricevuta nel mese di maggio 2018 entrambi i tronisti hanno trovato il loro lieto fine: Lorenzo Riccardi con Claudia Dionigi e Luigi Mastroianni con Irene Capuano. Lo stesso tronista siciliano ha definito il suo percorso altalenante e molto difficile, alle telecamere di Uomini e Donne ha dichiarato: “Quella vissuta è stata un’esperienza forte, penso di essere stato uno dei tronisti più insoliti della storia di Uomini e Donne. Forse poche persone hanno davvero compreso quello che in certi momenti volevo dire– spiega il tronista- e quello che in certi momento è il mio stato d’animo“.

Quale sarebbe stata la scelta di Luigi Mastroianni, forse, era già chiara dall’intervista che il ragazzo aveva rilasciato a Uomini e Donne Magazine, in occasione della quale aveva definito Valentina Galli una donna dal carattere forte ma in netto contrasto con il suo. La stessa corteggiatrice infatti non è rimasta molto stupita dalla mancata festa di fidanzamento. Luigi Mastroianni non ha caso ha deciso di lasciare il date show insieme a Irene Capuano: “Abbiamo sbagliato tanto. Io non sono un uomo ancora– afferma Mastroianni commosso-, tu non sei ancora una donna. Abbiamo avuto delle mancanze. Ma se vorrai cresceremo insieme“.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano la prima foto social

Il 2 marzo 2019, il giorno dopo la scelta del tronista siciliano ecco che arriva la prima foto sui social di Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Lo scatto in questione mostra la neo coppia insieme ad alcuni amici e il fratello di Mastroianni, a suo modo già una star del web. A rendere nota la foto è stata la redazione de Lanostratv, la quale ha anche informato i fan del fatto che Luigi Mastroianni e Irene Capuano dopo la scelta e la festa di fidanzamento hanno deciso di recarsi a Catania, in Sicilia, dove il ragazzo vive con la famiglia.