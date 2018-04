Macabro ritrovamento a Tor Bella Monaca: cadavere nel vano scale

Scoperta shock nel vano scale di un condominio a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Il cadavere di un 25enne è stato trovato da alcuni residenti, in via Arnaldo Brandizzi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per effettuare i primi rilevamenti. Ignota, almeno per ora, la causa del decesso del ragazzo. Sul corpo non sono stati notati segni che lasciano pensare a violenze.

Giovane deve essere identificato

Un’altra giornata agitata a Tor Bella Monaca. Stavolta a turbare gli animi è stato il ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo. A quanto pare, nessuno dei residenti conosce quel giovane, che ancora deve essere identificato. A breve sul posto arriveranno il medico legale e il magistrato di turno.

Solo l’esame autoptico potrà permettere di scoprire il motivo del decesso del 25enne. Il ragazzo era vestito in quel vano scale a pochi metri da via dell’Archeologia, ma privo di documenti. Ciò rende difficoltose le operazioni di identificazione. I carabinieri hanno già iniziato ad indagare sul misterioso episodio.

Tor Bella Monaca: cadavere nel giardino della chiesa di viale Duilio Cambellotti

Sempre a Tor Bella Monaca, quattro anni fa, il parroco della chiesa di viale Duilio Cambellotti aveva chiamato la Polizia dopo aver scoperto il cadavere di un uomo nel giardino della chiesa. Sul posto erano arrivati gli agenti del locale Commissariato e della Scientifica. Quel cadavere era di un tunisino noto alle forze dell’ordine perché tossicodipendente. Vicino al corpo esanime erano stati scoperti diversi farmaci ma non sostanze stupefacenti. Il cadavere era stato sottoposto all’esame autoptico presso il Policlinico ‘Tor Vergata’.

Il cadavere sul furgoncino in via dei Coribanti

Nuovo shock per chi vive nella periferia est della Capitale. Nel 2014 aveva sconcertato anche il ritrovamento di un cadavere in un furgoncino posteggiato in via dei Coribanti, a Torre Angela, quartiere limitrofo a Tor Bella Monaca e Torre Gaia. La prima a segnalare alle forze dell’ordine la presenza del cadavere era stata una residente.

“Quando l’ho visto ho pensato: ‘Ma che sta a dormi’?’. Stava seduto ed era piegato su se stesso. Poi invece ho visto che c’era tutto sangue, tanto sangue, che gli scendeva da dietro la schiena”. Questo l’incipit del racconto della donna che, quattro anni fa, aveva chiamato la Polizia per segnalare la presenza del cadavere in un furgone posteggiato in una via della periferia est di Roma.

‘Chissà da quanto tempo stava là, quanta gente l’avrà visto… indossava una tracolla. Vicino c’era un telefonino bianco, nuovo, nuovo, uno smartphone, ancora incartato con la pellicola, e poi un pacchetto di sigarette e una boccetta, di cosa non so. Sembrava profumo’, aveva continuato la signora romana.

In queste ore i residenti di Tor Bella Monaca e le forze dell’ordine stanno cercando di scoprire la causa del decesso del ragazzo trovato morto in via Arnaldo Brandizzi. Malore? Suicidio? Overdose? Tanti ragazzi, ragazze, uomini e donne vengono purtroppo trovati senza vita sui prati e sulle strade di tale quartiere per colpa della droga. Nel 2014 un uomo morto era stato trovato su un prato, nelle vicinanze di via dell’Archeologia. A stroncarlo erano state probabilmente le sostanze stupefacenti perché vicino al cadavere c’erano molte siringhe. Vite bruciate dalle droghe e dagli spacciatori.