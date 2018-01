Maddie McCann, mistero sulla morte dell’investigatore Halligen

Si torna a parlare di Maddie McCann, la piccola scomparsa in Portogallo, nel 2007, mentre era in vacanza con i genitori. Lunedì scorso è stato trovato senza vita, nella sua casa in Normandia, Kevin Halligen, l’investigatore che aveva indagato sulla scomparsa della minore. Il 56enne era stato accusato di essersi impossessato dei soldi donati per trovare la McCann. I poliziotti del Surrey hanno dichiarato che Halligen è morto in circostanze misteriose.

Kevin aveva problemi di alcolismo

Kevin Halligen aveva sempre smentito categoricamente le voci sul suo presunto uso scorretto del denaro destinato a supportare le ricerche di Madeleine. Kevin non godeva di buona salute secondo Adrian Gatton, giornalista e regista. I due avevano collaborato per la realizzazione di un documentario, nel 2014.

Sembra che la casa di Kevin Halligen fosse piena di bottiglie vuote. Il cinquantenne aveva problemi di alcol. Secondo Gatton, molte persone detestavano Kevin ma il suo decesso è stato con ogni probabilità dovuto all’alcolismo.

‘C’era del sangue intorno alla casa, probabilmente causato da cadute precedenti quando era ubriaco o annebbiato’, ha aggiunto il giornalista.

Maddie McCann aveva 3 anni quando scomparve

Le voci sull’uso improprio dei fonti destinati al sostegno delle ricerche della giovane McCann avevano iniziato a susseguirsi nell’estate del 2008. Halligen aveva negato qualsiasi uso sconveniente delle somme anche nel documentario The McCanns and The Conman.

‘I dossier dei media sono una grossa distorsione di quello che sta realmente accadendo’, aveva affermato l’investigatore, aggiungendo poi che era in grado di dimostrare di non aver usato impropriamente quelle somme.

Maddie McCann aveva solo 3 anni quando scomparve a Praia da Luz. I genitori incaricarono la ditta di Halligen per ritrovarla.