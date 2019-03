Madonna segue Asia Argento su Instagram: nuova collaborazione in arrivo?

Grandi cambiamenti in vista per la figlia del regista Dario Argento? Qualcosa bolle in pentola dato che Madonna da qualche giorno segue Asia Argento su Instagram. Secondo alcuni rumors la pop star avrebbe deciso di dar vita a una nuova collaborazione?

Asia Argento dopo Fabrizio Corona

Negli mesi del 2018 abbiamo visto nascere e finire poche settimane dopo la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona. La coppia si era conosciuta in occasione di un incontro di lavoro che ha acceso la miccia della passione tra i due. In pochissime settimane Asia Argento e Fabrizio Corona hanno raccontato in vari salotti televisivi e non solo. L’attrice era riuscita a conquistare anche il cuore di Nina Moric, con la quale era riuscita a intraprendere anche un buon rapporto di amicizia insieme al figlio Carlos Maria con il quale invece avevano posato una copertina di Chi.

Qualcosa però nella loro relazione non è andata per il verso giusto e Asia Argento, forse stanca del clamore mediatico, ha deciso di lasciare Fabrizio Corona. La relazione con l’ex re dei paparazzi le ha permesso però di conquistare anche la simpatia di Madonna?

Madonna segue su Asia Argento su Instagram

La pop star Madonna ha sempre tenuto fede alle sue origini italiane, come dimostrato spesso dai suoi viaggi documentati sui social. La cantante ogni estate decide di raggiungere la città di Capri, dove trascorre i giorni clou della stagione tra luglio e agosto. Secondo alcuni rumors però sembrerebbe che Madonna sia stata colpita dalla personalità di Asia Argento. Madonna potrebbe esser rimasta visibilmente colpita dall’IG Stories pubblicata da Fabrizio Corona e Asia Argento, dove questa paragona la coppia a Madonna e Sean Penn. Questa frase sarà stata sufficiente ad avviare una conoscenza verso una nuova collaborazione?

Al momento non è stato ancora nulla è stato reso noto in merito, ma i fan hanno notato una cosa davvero particolare. Impossibile ma vero, Madonna ha iniziato a seguire a seguire Asia Argento su Instagram.

Asia Argento e il caso Jimmy Bennett

Il 2018 non è stato un anno facile per Asia Argento che è stata travolto dal caso Jimmy Bennett, relative alle presunte ‘violenze sessuali’ che questo avrebbe ricevuto, e la morte del compagno Anthony Bourdain che ha deciso di togliersi la vita. Un primo momento di felicità era arrivata con la partecipazione a X-Factor in qualità di giudice del talent, sostituita poi da Lodo Guenzi. Successivamente abbiamo avuto di vedere Asia Argento nuovamente felice con Fabrizio Corona ma, anche in questo caso, tutto è svanito come neve al sole.

Asia Argento, lontana dal gossip, ha deciso di dedicarsi alla musica e al Dj set in giro per l’Italia, è stata questa la mossa giusta e fortunata che le permetterà di accaparrarsi una collaborazione proprio con Madonna?