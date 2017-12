Mamma trova figlio ricoperto di vomito nero: cos’è l’intussuscezione?

Leanne Smith si era recata nella cameretta del figlio Freddie per svegliarlo ed ha fatto una scoperta orribile. Il piccolo, 3 anni, doveva recarsi a scuola ma quella mattina non stava molto bene, anzi stava malissimo. Il corpo del minore era completamente ricoperto di vomito nero. Leanne ha provato molta paura quando ha visto Freddie letteralmente ricoperto di vomito e subito ha chiamato i soccorsi. Il piccolo, una volta arrivato in ospedale, è stato sottoposto a minuziose analisi. Parte dell’intestino, a detta dei medici, si era rovesciato. Freddie era stato colpito dall’intussuscezione.

Freddie operato più volte

L’Hull Daily Mail ha reso noto che Freddie è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per riparare l’intestino. L’operazione però non è bastata.

I dottori hanno dovuto operare il bimbo una seconda volta perché l’intussuscezione si era ripresentata.

Freddie ha rischiato seriamente di morire quando una parte del suo intestino è finita in un’altra sezione. La mamma ha raccontato di averlo trovato a faccia in giù, sul suo letto. Tutto il corpicino era ricoperto di vomito nero e denso. Il fatto è accaduto lo scorso 24 novembre 2017.

‘Era molle e floscio, senza sensi. Era molto terrificante’, ha detto la Smith, ricordando quei brutti momenti.

Leanne aveva chiamato il marito Phil, che subito aveva lasciato il lavoro ed era corso a casa.

Intussuscezione colpisce bimbi piccoli

Dalle radiografie e dalle ecografie è emersa un’intussuscezione, una malattia che colpisce di solito i bimbi dai 18 mesi ai 3 anni.

L’intussuscezione si ravvisa quando una porzione d’intestino si capovolge e provoca una specie di blocco.

Freddie dopo il primo intervento non era migliorato. Leanne era desolata, non riusciva a vedere il figlio in tali condizioni.

I sanitari inglesi, coscienti della gravità della situazione, avevano sottoposto il piccolo ad altri interventi.

Freddie non era più un bimbo solare e in salute. La sua vita era cambiata per una brutta malattia. Non riusciva più neanche a sedersi.

I medici britannici pensano che il male di Freddie sia stato dovuto ai linfonodi infiammati. Il piccolo, grazie agli antibiotici, è sulla via della guarigione. Ora può trascorrere le festività natalizie a casa, insieme ai genitori.