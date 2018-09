Mangiare la carne di cani: negli USA passa la legge a sfavore

Festeggiano gli animalisti per la nuova legge americana che vieta categoricamente di mangiare la carne di cani e gatto.

Mangiare la carne di cani: legale ancora in molti stati

Un bel passo in avanti considerato che agli occhi di molti non c’è nulla di male nel mangiare carne di cane e gatto. E così arriva la svolta dal momento che camera ha dato il suo beneplacito ieri ad una legge. Una legge importante che se dovesse avere l’approvazione anche al Senato, consentirà come prima cosa il divieto per la macellazione di queste povere bestie, che non saranno più commestibili per il consumo umano degli Stati Uniti. Pur se sta andando a scomparire, siamo comunque davanti ad una pratica che è ancora molto consentita in 44 stati dell’Unione.

Gli USA sperano di mangiare la carne di cani

La misura bipartisan è stata fortemente voluta da due parlamentari della Florida, il repubblicano Vern Buchanan e il democratico Alcee Hastings. Gli emendamenti della «Dog and Cat Meal Trade Prohibition Act before Congress» includono il categorico divieto di ammazzare, trasportare, comprare o donare carne di cane e gatto da usare per l’arte culinaria americana.

In caso di mancato rispetto della norma cosa accadrà? È normale che ci sia una sanzione, in caso di violazione, che comporta una multa di quasi 5000 dollari. «Cani e gatti sono fonte di amore e compagnia per milioni di persone; per questo non dovrebbero essere macellati e venduti come cibo», sono state le parole ricche di orgoglio del repubblicano Vern Buchanan.