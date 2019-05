Mara Venier contro Pamela Prati: cancellata l’intervista rilasciata a Domenica In su Mark Caltagirnone

Il mondo del gossip continua a rilasciare costanti aggiornamenti sul caso di Pamela Prati e Marco Caltagirone. A esprimersi in merito è stata anche Mara Venier, che si è scagliata subito contro l’amica.

Caso Mark Caltagirone parla Pamela Perricciolo

Il 28 maggio 2019 è stata pubblicata l’intervista che Pamela Perricciolo, alias Donna Pamela, ha rilasciato a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano. Pamela Perricciolo ha spiegato di essere stata presa in giro perché la stessa Pamela Prati gli aveva fatto credere in più occasioni che Mark Caltagirone esistesse e non solo. Le due insieme ad Eliana Michelazzo hanno firmato un accordo di riservatezza al fine di proteggere i loro segreti dalla stampa, differentemente da quanto sta accadendo in questi ultimi giorni.

Ricordiamo infatti che Eliana Michelazzo e Pamela Prati sono state spesso ospiti di varie trasmissioni per raccontare quanto sta succedendo nelle loro vite dando la colpa a Pamela Perricciolo.

Mara Venier contro Pamela Prati

Nel corso delle ultime settimane sono stati diversi i vip che hanno raccontato la loro esperienza circa il caso Mark Caltagirone, persino Manuela Arcuri ha affermato di essere stata ingannata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che avrebbero voluto presentarle un cugino ricchissimo perfetto per l’attrice. Tutte accuse rinnegate da Donna Pamela.

A scagliarsi contro Pamela Prati è stata anche Mara Venier che ha dichiarato: “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso“. Successivamente ha chiesto e ottenuto la rimozione del intervista fatta a Pamela Prati è pubblicata su Rai Replay.

Pamela Prati ospite di Chi l’ha visto

Successivamente è stata diffusa la notizia secondo cui Pamela Prati sarà ospite di Federica Sciarelli durante una puntata di Chi l’ha visto che sarà dedicata interamente al tema di ‘truffe romantiche’. La partecipazione della showgirl sarà completamente gratuita come confermato dal direttore di Rai 3 Stefano Coletta che, come riporta Spysee, ha dichiarato: “Pamela Prati non sarà pagata a Chi l’ha visto. Nessuno riceve compenso. Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno“. Sulla natura del programma Coletta continua dicendo che “si è occupato delle truffe romantiche per primo, già due anni fa abbiamo raccontato di tantissime donne vittime di questo meccanismo. Il programma fa un lavoro di documentazione molto preciso, domani sera riproporrà una serie di donne ingaggiati che hanno pagato in alcuni casi con la vita, in altri con tanti soldi. Queste storie vengono fuori quando c’è un personaggio noto in qualche modo coinvolto, su queste storie si costruiscono sop ma in realtà ci sono vite distrutte“.