Marck Caltagirno in ospedale, il messaggio su Instagram: “Ho bisogno di riposo”

Il mondo del gossip continua a tenere concentrata la sua attenzione sul fantomatico matrimonio che Pamela Prati avrebbe dovuto celebrare insieme al Marck Caltagirone. A parlare dopo settimane di messaggi, chiamate, ecc… È lo stesso imprenditore attraverso Instagram.

Pamela Prati il caso delle nozze fantasma

Il mondo del gossip continua ancora a porsi delle domande sull’esistenza di Marck Caltagirone. L’uomo rifiuta di presentarsi in TV per salvare Pamela Prati dal clamore mediatico che l’ha trovata. La showgirl in occasione delle varie interviste si è mostrata visibilmente dimagrita e fuori forma. In questo frangente la Prati però sempre parlato dell’esistenza del compagno, che comunque non è interessato ad apparire cercando di proteggere la propria immagine.

Non a caso è difficile incontrare l’uomo per strada e i paparazzi ad oggi non sono riusciti a fotografare Caltagirone insieme a Pamela Prati. Dopo quanto successo in occasione della puntata di Live-Non è la D’Urso, ecco che uomo a terra sui social.

Marck Caltagirone Instagram

Nel corso della giornata del 16 maggio 2019 ecco che viene aperto un profilo Instagram dal nome Marck Caltagirone, che dovrebbe essere il nome del compagno di Pamela Prati. L’uomo ha scritto un primo messaggio dove fa riferimento alla fine della relazione con la showgirl, con il quale sarebbe dovuto unirsi in matrimonio lo scorso 8 maggio 2019. Nel messaggio in questione è possibile leggere: “Io e Pamela, con comune accordo abbiamo deciso di dare fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune. Marck“. Ma il tutto non finisce qui.

Marck Caltagirone: “Ho bisogno di riposo”

Il 17 maggio 2019 ecco che viene pubblicata una nuova IG Stories dal profilo di Marck Caltagirone. L’uomo scrive: “Stanotte sono stato portato in ospedale, non stavo bene. I medici hanno detto che ho bisogno di riposo, ho bisogno di stare tranquillo. Vi prego di darmi tregua, di rispettare questo momento. Ora dopo varie flebo sono a casa ma non sono del tutto in forma“.