Marco Vannini news, 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli

Si è chiuso il processo di primo grado relativo alla morte del giovane Marco Vannini. Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di Marco, è stato condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario; poi una assoluzione e 3 condanne per omicidio colposo. Il giovane Vannini venne ucciso 3 anni fa a Ladispoli, in provincia di Roma, nella casa della fidanzata. A trucidarlo un colpo partito dall’arma da fuoco del padre della fidanzata. Una sentenza, quella di ieri, che lascia con l’amaro in bocca i familiari del povero Marco Vannini.

Morte dopo 3 ore di sofferenze

Antonio Ciontoli ha ricevuto la condanna più pesante: 14 anni di reclusione. La sua, del resto, è l’accusa più pesante: omicidio volontario. Tre anni di reclusione invece per Maria Pezzillo, la moglie, e per i figli Martina e Federico. La fidanzata di Federico Ciontoli è stata assolta. Secondo l’accusa, il giovane Vannini passò a miglior vita dopo 3 ore di sofferenza. Venne colpito da un colpo partito dalla pistola del padre della fidanzata. Il delitto venne commesso nell’abitazione di Antonio Ciontoli, a Ladispoli. Il tribunale, oltre alle condanne, ha stabilito in favore dei familiari di Marco Vannini un risarcimento di 400mila euro. Non basteranno certo i soldi a riportare in vita Marco. I genitori e tutti quelli che gli volevano bene a Marco sono indignati per condanne così lievi.

‘Mi hanno ammazzato un figlio a 20 anni’

‘Vergogna, vergogna, è uno schifo come posso credere ancora nella giustizia. Mi hanno ammazzato un figlio a 20 anni. Vergogna!’. Queste le prime parole dette dalla madre del giovane ucciso, Marina, dopo la lettura della sentenza. La donna è scoppiata in lacrime ed ha lasciato il tribunale con alcuni familiari e amici. ‘Riconsegnerò la mia scheda elettorale perché mi vergogno di essere una cittadina italiana. Loro sono liberi, anzi sono sicura che stanno festeggiando, mentre mio figlio è morto a vent’anni. Quell’uomo ha fatto sì che mio figlio morisse, Marco urlava come un disgraziato in quella casa e gli dai solo 14 anni? Quale messaggio arriva dalla giustizia ai giovani? Che puoi uccidere chiunque e andare in giro come se niente fosse. Dentro quell’aula c’è scritto che la giustizia è uguale per tutti. Maledetta quella notte e maledetti loro. Fatevi sentire perché non è giusto che paghino solo le mamme a cui ammazzano i figli. Ho sempre confidato nella giustizia, ma oggi capisco che la giustizia è dalla parte di chi uccide’, ha dichiarato la mamma disperata.

La Procura, lo scorso mese, aveva chiesto 5 condanne. Alessandra D’Amore, il pm, aveva chiesto, precisamente, 21 anni di reclusione dinanzi ai giudici della prima Corte d’Assise di Roma per Ciontoli, sottufficiale della Marina Militare. 14 anni di reclusione, invece, la pena richiesta per la moglie Maria Pezzillo e i figli, Martina e Federico. L’accusa sostiene che il 21enne, dopo essere stato colpito, venne portato in ambulanza alla postazione di primo soccorso di Ladispoli. I Ciontoli avrebbero mentito al personale sanitario. Il giovane avrebbe perso molto sangue (oltre 2 litri). Quel maledetto proiettile gli aveva lesionato i polmoni e il cuore. Con un tempestivo trasporto in un Pronto soccorso di secondo livello, forse il ragazzo si sarebbe salvato.

La requisitoria del pm

Il pm ha dichiarato, durante la requisitoria, che ‘la famiglia Ciontoli su cosa successe la sera della tragedia ha sempre e solo mentito, ai soccorritori prima, ai carabinieri poi. L’accertamento dei fatti ha risentito di questo atteggiamento menzognero. Dopo lo sparo che ha colpito il giovane, trapassandogli il torace, hanno taciuto tutti la verità, supportando con il silenzio e le menzogne l’operato del padre mentre Marco emetteva urla disumane. Avrebbero potuto chiamare il 118 dicendo subito quello che era successo perché lo sapevano, tutti e quattro, invece hanno scelto di mentire’.

I periti, secondo l’accusa, hanno riferito che ‘il tempestivo soccorso avrebbe potuto con grande probabilità salvare il ragazzo. Antonio Ciontoli temeva di perdere il lavoro’.

Tutti sanno ormai che Marco Vannini venne ucciso da un colpo di pistola sparato dalla Beretta 380 SH di Antonio Ciontoli, padre della sua fidanzata. Il 48enne aveva subito detto di aver sparato accidentalmente al ragazzo mentre gli mostrava la pistola. Secondo la versione di Ciontoli, Marco voleva vedere quell’arma da fuoco. Tale versione però è stata smentita dalle indagini svolte dai carabinieri nell’abitazione di Ladispoli e sulla stessa pistola.

Marco Vannini aveva 20 anni quando era stato ucciso. Era un giovane allegro e amante della vita. Faceva il bagnino e adorava la sua fidanzata Martina. Peccato che proprio la famiglia di quest’ultima è stata la causa del suo trapasso. Antonio Ciontoli, il padre di Martina, aveva fatto fuoco. Perché il sottufficiale della Marina ha sparato? Martina e i suo parenti hanno cercato di insabbiare la storia, facendo credere agli investigatori che il giovane era morto accidentalmente. Marco non è morto per una tragica fatalità, secondo la Procura. Durante alcune udienze, erano stati interrogati dai magistrati anche alcuni vicini di casa dei Ciontoli. Una di essi aveva detto: “Verso le 23:00-23:10 ho sentito una voce femminile che diceva: ‘Lo vedi papà? Lo vedi papà?’. Io ero al piano di sopra quando ho sentito questa frase. Ho continuato a fare le mie cose, salivo e scendevo. Verso le 23:25-23:30 ho sentito questo forte rumore”. Quel rumore, secondo la teste, era ‘come un grosso cristallo che si spaccava e cadeva per terra. Dopo un pò ho cominciato a sentire una voce maschile che gridava e diceva di star male e sentivo altre voci che dicevano di non preoccuparsi, che non era successo niente e che tutto si sarebbe risolto. Mentre il ragazzo continuava ad urlare… A volte si fermava’.

La vicina di casa aveva anche aggiunto: “Quando il ragazzo urlava, durante le urla, sentivo anche che diceva: ‘Scusa Marty, scusa Marty'”.