Marijuana per uso ricreativo legalizzata in California

A partire da domani, 1 gennaio 2018, in California diventa legale la marijuana per uso ricreativo. Una novità importante anche perché avrà risvolti interessanti sul lato economico. La legalizzazione della marijuana per uso ricreativo genererà, secondo le previsioni, un giro d’affari di circa 7 miliardi di dollari. La California aveva votato la suddetta legalizzazione nel 2016. Uno degli obiettivi dello Stato americano è contrastare il mercato nero e convincere chi opera nel vasto mercato illegale ad entrare in quello legale.

Marijuana come alcol in California

Cosa accadrà da domani in California? La marijuana verrà considerata come l’alcol. Ogni persona che ha almeno 21 anni potrà possedere fino a 28 grammi di erba. Non solo: si potranno coltivare in casa fino a 6 piantine di marijuana.

Il grande e prosperoso Stato americano ha iniziato da dicembre a regolamentare la nuova fonte di business, fissando norme per i rivenditori e i distributori.

Marijuana legale: dove si potrà acquistare?

In alcune città californiane si potrà acquistare marijuana legale già da domani; in altre no. A Los Angeles, ad esempio, i negozi apriranno tra qualche settimana.

Nella contea di Kern e in altre zone sono state vietate tutte le attività commerciali che ruotano all’universo della cannabis. Ne deriva che in tale contea sarà molto difficile trovare marijuana legale già domani.

Molti negozi vogliono attendere l’evoluzione del mercato, quindi non alzeranno le serrande il 1 gennaio 2018.

Chi vive in California è già domani vuole acquistare un po’ di marijuana legale può recarsi a San Diego, Santa Cruz, San Josè, Shasta Lake e West Hollywood.

Le restrizioni

Sarà pure legale, ma le restrizioni ci sono. I californiani che apprezzano la marijuana devono ricordarsi, ad esempio, di non fumare vicino alle scuole, agli asili, agli ospedali e mentre guidano la macchina. Non si deve assumere cannabis legale, ovviamente, anche nelle aree dove è vietato fumare le sigarette.

La marijuana legale farà entrare molti soldi nelle casse del già ricco Stato americano.

La California imporrà un’accisa del 15% sugli acquisti al dettaglio della cannabis e di tutti i prodotti a base di cannabis.