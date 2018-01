Mario Amodio è morto, ex operaio dell’Ilva: quando il lavoro uccide

loading...

Mario Amodio se n’è andato a 39 anni. Anche lui è stato stroncato da un male incurabile, uno di quelli che non lasciano scampo. All’ex operaio

dell’Ilva di Taranto era stata diagnosticata la sclerosi multipla 13 anni fa. Un decennio fa, invece, Amodio aveva appreso di avere anche un carcinoma alla lingua, patologia che ostacolava l’eloquio. Mario non si dedicava solo al lavoro. La sua passione era il karate contact. 11 anni fa diventò campione mondiale di tale disciplina sportiva. La storia di Mario Amodio fu al centro di una puntata di ‘I Dieci Comandamenti’, sulla Rai. Mario raccontò la sua vita con la moglie Felicetta.

Mario Amodio ricordava l’incubo luccicante

‘Operavo sui convertitori, nelle acciaierie, tra lance che immettono ossigeno e saldatrici. Lì la polvere minerale brillava, me la ricordo ancora come un incubo luccicante. Me la sentivo in gola tutto il giorno’, disse Amodio, a cui venne perfino revocato l’assegno di accompagnamento dell’Asl poiché il personale sanitario notò un presunto miglioramento delle sue condizioni.

Il triste post di Domenico Iannacone

A comunicare la triste notizia, con un post su Facebook, è stato proprio Domenico Iannacone: “Ho ricevuto una notizia che non avrei voluto mi giungesse. Il mio amico Mario Amodio ci ha lasciati. Ho conosciuto Mario in una puntata de ‘I dieci comandamenti’. Mario si era ammalato di tumore lavorando all’Ilva di Taranto e piano piano aveva perso anche la sua voce e le sue forze. Nella sua vita era stato campione di arti marziali e con lo spirito del campione aveva combattuto la sua battaglia contro la malattia e il ricatto del lavoro a Taranto. Felicetta, sua moglie, è stata al suo fianco fino alla fine parlando per lui, diventando ‘La voce di Mario’. Oggi te ne sei andato ma la tua voce continuerò a sentirla sempre nel mio cuore”.

Ci stringiamo al dolore che stanno provando Felicetta e tutti i familiari di Mario. E’ inammissibile morire per il lavoro.