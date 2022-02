Matrimoni: i trend più recenti nei matrimoni in Italia

Il settore dei matrimoni in Italia ha dimostrato una certa resilienza nel corso dell’ultimo anno. Nonostante le chiusure e il divieto di poter organizzare i ricevimenti, il mondo del wedding ha saputo rialzarsi ed esprimere – come suo solito – nuove tendenze e idee.

E’ interessante dunque passare in rassegna i trend più recenti, in modo da poter organizzare un matrimonio al passo con i tempi e che possa trasformarsi in una giornata memorabile per tutti: gli sposi, ovviamente, ma anche i partecipanti.

Location e arredi, la rivincita dell’open door

L’avrete notato pure voi: in questo 2021 la maggior parte dei matrimoni in Italia, o per meglio dire dei ricevimenti post-cerimonia, si è svolta all’aperto. Sembra in effetti una tendenza consolidata, solo in parte dettata dalla prudenza. Se da un lato le attività open door espongono a un rischio di gran lunga inferiore rispetto agli spazi chiusi, dall’altro restituiscono una sensazione di libertà, che va oltre le prassi del formale pasto in una sala ricevimenti.

Ecco dunque che a salire alla ribalta sono gli agriturismi di pregio, le grandi ville padronali, opportunamente rimaneggiate per ospitare le cerimonie. Gli organizzatori hanno gioco facile, quando si tratta di matrimoni in Italia: il paese è ricco di tenute ora borghesi e aristocratiche che possono servire allo scopo.

Una naturale conseguenza dell’open door è il nuovo modo di intendere gli arredi. Le tendenze degli anni passati sono ancora in auge, ma al loro fianco si è sviluppata l’idea di arredare con la luce. L’illuminazione è ora ricercata, finalizzata a creare un’atmosfera ben precisa, a giocare con le ombre e i con i colori. Ciò è possibile perché ancora oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, i matrimoni si celebrano di sera.

Il buffet tra ricercatezza e semplicità

Per quanto riguarda la ristorazione, i matrimoni in Italia sono oggi più che mai dominati dai buffet. E’ un fenomeno fisiologico, dettato dalla semplice possibilità di allestirli. I buffet piacciono a tutti. Piacciono gli invitati che trasformano il pasto in un momento di socialità, che va oltre la chiacchiera con il proprio compagno di tavolo, senza contare la varietà di piatti che di solito contraddistingue questa modalità. Piacciono ovviamente anche ai ristoratori, che possono ridurre le attività di servizio al tavolo.

Per quanto concerne la gastronomia in sé, le tendenze sono molteplici e riflettono la volontà di emergere e di differenziarsi. Si assiste comunque a una “quasi” inedita fusione tra ricercatezza e tradizione, tra portate d’alta classe e portate rustiche. Piuttosto che compiere una scelta netta, che esclude uno dei due approcci, essi vengono adottati in contemporanea. Ne guadagna certamente la varietà, la quale è sempre apprezzata dagli invitati.

Un fremito di novità attraversa anche le attività collaterali. Sempre più i matrimoni si trasformano in un piccolo spettacolo, o riservano un momento della giornata a degli spettacoli. Essi possono prevedere l’interazione con i partecipanti, secondo i classici canoni dell’animazione, e rivelare curiosità sulla vita degli sposi, in una sorta di story telling colorato da risate e divertimento.

Matrimoni: semplicità per lei, tradizione per lui

Per quanto riguarda gli abiti, invece, sembrano si siano consolidate le tendenze degli anni passati. L’abito da sposa è sia ricercato che semplice. E’ ricercato, spesso creativo, nei dettagli, nelle rifiniture. E’ semplice nel taglio, che punta a esprimere un ideale di purezza ma allo stesso tempo esaltare la figura di chi lo indossa.

L’uomo punta invece sul classico. Si tende a privilegiare l’abito scuro, la camicia bianca, il panciotto e la cravatta argentata. La figura, in linea di massima, dovrebbe apparire snella, sobria. Non mancano però casi in cui il fardello della creatività è accolto proprio dallo sposo, che può spiazzare tutti e optare per colori se non proprio sgargianti, comunque sui generis.