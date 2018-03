Matteo Salvini e Isoardi a Ischia col pensiero a Palazzo Chigi

In attesa di conoscere chi sarà il prossimo premier, magari proprio lui, Matteo Salvini si gode un po’ di relax a Ischia insieme alla sua compagna, Elisa Isoardi, e due amici, ossia il deputato leghista Gianluca Cantalamessa e Pina Castiellio. Ieri, 29 marzo 2018, Salvini e la Isoardi sono stati visti mentre partivano dal porto di Napoli. Destinazione Ischia, incantevole isola campana in cui il leader della Lega e la sua dolce metà trascorreranno la Pasqua.

Relax in attesa dell’incarico

Secondo quanto riportato da alcuni siti web, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi passeranno le festività pasquali a Lacco Ameno e visiteranno le splendide località limitrofe. Posti cari, probabilmente, a Matteo ed Elisa perché, anni fa, la coppia venne immortalata proprio in zona. Salvini, inoltre, aveva partecipato a un’edizione del “Premio Ischia” di giornalismo due anni fa.

Un po’ di rilassamento per il numero uno della Lega e la giornalista. I due stanno insieme da un paio d’anni e quando sono liberi dagli impegni si concedono ‘fughe’ in incantevoli posti, come Ischia. Matteo auspica di ricevere presto l’incarico di premier da Mattarella ed Elisa che il suo programma tv ‘Buono a sapersi’, su Rai 1, continui a riscuotere successo. Bisognerà ancora attendere un po’ per sapere se Salvini sarà il nuovo primo ministro italiano e la Isoardi la nuova first lady.

Lega e M5S: aumenta la fiducia degli italiani

Un bel momento per Matteo Salvini, visto che il suo partito, a 3 settimane dal voto, mantiene i consensi ottenuti alle urne. Lo dicono i sondaggi. Lo stesso vale per il M5S. E’ crisi invece per Forza Italia. Da un sondaggio svolto da Tecné per il programma Matrix si è appreso che il 34,2% degli italiani, alla domanda ‘quale partito voterebbe oggi?’, ha risposto M5S. Il consenso degli italiani per il MoVimento è dunque cresciuto, visto che alle urne si era attestato al 32,7%. Lo stesso discorso vale per la Lega: il 19,2% degli italiani voterebbe il partito di Salvini se si tornasse alle urne. Alle politiche la Lega aveva ottenuto il 17,4% dei consensi.

In queste ore, il leader del M5S Luigi Di Maio ha pubblicato un video in cui ha spiegato che i primi lavori parlamentari stanno procedendo per il verso giusto e che presto verrà nominato un nuovo premier. L’esponente del MoVimento ha sottolineato che solo il Pd ‘sta portando avanti la linea del freno al cambiamento. Noi continueremo sulla linea della responsabilità’. Riguardo alla premiership, Di Maio ha spiegato che in Italia non ci devono essere più premier non eletti.

Salvini vuole Palazzo Chigi

La chiosa di Salvini alle parole di Di Maio è arrivata a stretto giro: ‘Il mio obiettivo è andare al Governo. Siamo disposti a dialogare con tutti ma non saremo subalterni a nessuno, visto che il centrodestra è la coalizione più votata dagli italiani’.

Accordi, litigi, screzi, stalli etc. Si sta dicendo tutto e il contrario di tutto sulla ‘partita’ tra Di Maio e Salvini, che si contendono Palazzo Chigi. Un leghista, intervistato dal Corriere, ha invitato Salvini a fare molta attenzione a Di Maio: ‘Salvini è il segretario della Lega, davanti ha tutto lo spazio che vuole. Eppure sta dimostrando di lavorare per un accordo pagando anche prezzi vistosi: la rinuncia alla presidenza di una delle Camere. Lui (Di Maio) è un leader di scopo: il suo mandato è quello di diventare presidente del Consiglio. Se portasse i grillini al Governo, sia pure senza essere premier, avrebbe un futuro. Senza questo, perde tutto: Salvini avrà altre chance, lui no’.