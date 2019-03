Mauro Icardi, nuova foto su Instagram con fascia al braccio: pace fatta con l’Inter?

Nuova foto di Mauro Icardi pubblicata su Instagram, questa volta più emblematica e ricca di significato e che fa ben sperare l’ambiente interista. L’ex capitano della squadra di Milano non gioca da diverse partite, da quando – cioè – gli è stata tolta la fascia di capitano andata ad Handanovic, in occasione dell’andata di Europa League contro il Rapid Vienna. A distanza di diverse settimane, con la squadra fuori dalle coppe europee e in vista dl derby di Milano contro il Milan, i tifosi richiedono a gran voce il ritorno di Mauro Icardi in campo. Si può ben sperare?

L’Inter senza Mauro Icardi in Serie A e in Europa League

Il cammino dell’Inter senza Mauro Icardi è stato altalenante in Serie A e fallimentare in Europa League: se in campionato l’Inter è riuscita ad ottenere vittorie con Sampdoria, Parma e Spal, sono arrivate anche la sconfitta contro il Cagliari e il pareggio – anche se molto contestato – con la Fiorentina.

In Europa League, invece, l’Inter si è fermata agli ottavi di finale: dopo la doppia vittoria ai sedicesimi con il Rapid Vienna (1-0 in Austria, 4-0 in casa), la squadra nerazzurra ha perso per 1-0 nella doppia sfida contro l’Eintracht di Francoforte, abbandonando anzitempo la competizione europea. Arrivata a questo tempo della stagione, la sfida nel derby di Milano è fondamentale nelle sorti della stagione dell’Inter, anche in virtù del terzo posto perso proprio a scapito di cugini rossoneri.

Foto di Mauro Icardi su Instagram con fascia al braccio

Se qualche settimana fa l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi aveva pubblicato una foto su Instagram con una serie di sue dichiarazioni riguardanti la squadra e l’ambiente, è pur vero che nulla è cambiato nel rapporto con squadra e società, tanto che il centravanti argentino non si è più visto in campo. In quell’occasione, il post dell’argentino, che terminava con la emblematica “all’Inter, con l’Inter” era stato oggetto di tante critiche e accuse, soprattutto in merito alle dichiarazioni di Icardi che facevano riferimento alla mancanza di rispetto subìta.

Il nuovo post di Mauro Icardi su Instagram, però, potrebbe essere il segnale di una riappacificazione ormai avvenuta. Ergo, il ritorno in campo del centravanti argentino, soprattutto in vista del derby della Madonnina di domenica 17 marzo alle 20.30, potrebbe essere possibile. Icardi ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre festeggia un gol con la sua caratteristica esultanza: portando le mani alle orecchie, l’ex capitano ha anche mostrato la fascia di capitano che non gli appartiene da quando è passata al portiere Samir Handanovic’.