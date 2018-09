Meghan Markle: la Duchessa del Sussex conquista i fan con una cartolina di ringraziamento

Meghan Markle nuova duchessa del Sussex dal passato cinematografico sta entrando sempre di più nel cuore dei sudditi inglesi, ma non solo, la popolarità della giovane sposa del Principe Harry cresce ogni giorno a livello mondiale; vuoi per l’eleganza e la grazia innata e la semplicità raffinata che ricorda molto quella della tanto amata Lady “D”, suocera di Meghan, scomparsa prematuramente ma che continua a vivere in tutti i cuori dell‘Inghilterra.

Un gesto gentile e raffinato senza precedenti

Il gesto che ha ulteriormente strabiliato i fan di Meghan è stato quello di inviare a tutti quelli che le hanno fatto gli auguri per il suo compleanno che cade il 4 agosto, una cartolina di ringraziamento; un’iniziativa semplice ma di grande sensibilità, verso chi segue la famiglia reale con affetto. Meghan ha disposto che venisse inviato un biglietto speciale a tutti i fan che le hanno fatto gli auguri per il suo primo compleanno da Duchessa del Sussex; incarico assolto da Kensington Palace che ha inviato alle centinaia e centinaia di fan una cartolina speciale con una foto di Meghan mentre sorridente stringe le mani alla folla durante il tour in Irlanda dello scorso luglio a fianco del marito.

Il messaggio di Meghan agli ammiratori

Ecco il testo del dolcissimo messaggio della duchessa: “La Duchessa del Sussex è rimasta così colpita dall’aver ricevuto il tuo messaggio per il suo 37esimo compleanno e per aver pensato a lei che sua Sua Altezza ti manda i suoi più sentiti ringraziamenti e i suoi migliori auguri”. La famiglia reale non è nuova agli invii di cartoline ai sudditi per le motivazioni più disparate, ma questo di Meghan ha toccato particolarmente il cuore di tutti; la bella duchessa oltre che essere già entrata nel ghota delle influencer e dei reali più amati pare sia anche riuscita a fare una breccia speciale nel cuore della Regina che palesa avere un debole per la nuova sposina reale.