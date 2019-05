Michele Bravi parla dopo l’incidente: “La psicoterapia mi sta aiutando”

Torna a parlare pubblicamente Michele Bravi, che dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso novembre 2018, nel quale morì una donna, ha deciso insieme al suo staff di non rilasciare più dichiarazioni. Il vincitore di X Factor 2013 ha dichiarato che nulla è come prima e che la psicoterapia lo sta aiutando molto.

Le parole di Michele Bravi

Le parole di Michele Bravi arrivano attraverso un’intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera e riportata anche da HuffPost. Il cantante ha raccontato il suo dramma e di come sia cambiata la sua vita a seguito del grave incidente avvenuto lo scorso 22 novembre 2018 a causa del quale una donna di 58 anni ha perso la vita mentre era a bordo della sua moto.

Michele Bravi, che dalla data dell’incidente, non aveva più rilasciato dichiarazioni pubbliche se non attraverso il suo staff, ha dichiarato: “Dopo l’incidente, le persone che mi sono state vicino mi hanno chiesto di tornare alla realtà. E io mi fido di loro”.

Proprio il vincitore di X Factor 2013 ha dichiarato quanto sia strano tornare a parlare in pubblico. Il giovane e talentuoso cantante ha sottolineato che proprio per il rispetto verso questa tragedia lo ha tenuto lontano dai riflettori.

Il silenzio fa paura

Michele Bravi nella sua intervista ha specificato di come sia sempre stato uno timoroso del silenzio e che proprio per questo iniziò a scrivere canzoni: “Ho iniziato a scrivere canzoni proprio perché mi faceva così paura e preferivo riempirlo con le melodie che avevo in testa. Eppure sono stato mesi senza dire una parola”.

La vita del cantante 24enne è letteralmente cambiata tanto che i concerti che ci sarebbero dovuti essere di li a poco vennero cancellati. Il modo di pensare e affrontare le situazioni è mutato completamente per il giovane talento tanto che ha dichiarato: “Avevo appena finito di fare le prove dei concerti che ci sarebbero stati da lì a pochi giorni… Sì, è cambiato tutto perché è cambiato il mio modo di vedere le cose” – poi continua – “. Prima quello che mi capitava si divideva in modo binario: bene o male, bianco o nero, giusto o sbagliato. Smetti di semplificare la realtà in due poli e vedi un mondo molto più complesso”.

L’incidente che coinvolse Bravi

L’incidente che coinvolse Bravi fu riportato da tantissime testate giornalistiche nazionali e rimbalzò sul web velocemente. Fu lo stesso staff che pubblicò sul profilo Facebook ufficiale del ragazzo un comunicato che avvisava della disavventura che era stata vissuta dallo stesso Bravi.

Il post diceva: “Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro”.

Inoltre, nella nota ufficiale si leggeva: “Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele. In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati” – poi continua – “Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze”.

Lo stesso artista ha deciso di non parlare dell’accaduto nell’intervista chiarendo e facendo intendere solo che non vuole rendere questa immane tragedia come un momento di opinione pubblica, ma che alcune cose sono state fatte intendere in modo sbagliato dalla stampa.

La psicoterapia come aiuto

In questo difficile periodo Michele Bravi si sta affidando all’aiuto di persone esperti e competenti. Come da egli stesso dichiarato, Michele Bravi si è rivolto alle attenzioni di un percorso di psicoterapia che lo sta aiutando molto ad affrontare il difficile momento.

Il cantante ha dichiarato: “Ho scoperto di avere tanti porti sicuri che ignoravo. Queste persone mi hanno fatto alzare dal letto, mi hanno portato da mangiare, fatto uscire di casa. Sono tornato un bambino e loro mi hanno rieducato a vivere” – poi continua – “. Ho avuto la fortuna di essere portato per mano a fare psicoterapia. Senza quella, non sarei qua e se c’è un messaggio che posso dare è questo: non temere di farsi aiutare”.

Gli impegni futuri

Per quanto riguarda gli impegni futuri, il vincitore di X Factor non ha rilasciato nessuna notizia certa. L’unica sicurezza è quella che sente moltissimo la mancanza dal suo pubblico e il fatto che gli manchino le persone: “Non so se le cose torneranno mai come prima, in questo senso. Però mi mancano le persone, tantissimo” – poi continua – “. Mi manca la gente. La voglia di incontrarla è ancora tanta. Sto muovendo i primi passi”.

I fan sono stati molto vicini a Michele Bravi attraverso messaggi e commenti sulle pagine dei suoi profili social, ma in molti si chiedono se mai il cantante tornerà a parlare anche attraverso i social e a condividere i momenti quotidiani con chi lo ama e lo ha seguito sin dal suo successo al famosissimo talent.

Su questo punto, Miche Bravi preferisce non sbilanciarsi. Il cantante ribadisce che tutta la sua vita è stata letteralmente stravolta dall’incidente e dalla morte della donna. Per quanto riguarda il modo di comunicare, il cantante ammette: “…sarà necessariamente diverso. Non è giusto parlare di cambiamento perché di solito quello ha un decorso temporale: per me è stato tutto improvviso” – poi continua – “. Per questo mi è difficile parlare di ritorno: io non sono sparito, sono solo rimasto in silenzio”. Vedremo, quindi se il giovane 24enne deciderà di tornare a scrivere sui social e accontentare così i suoi tantissimi fa.