Michele Bravi, post su Instagram dopo l’incidente: “Sto cercando di costruire la realtà”

Un nuovo post su Instagram da parte di Michele Bravi, che è tornato a parlare ai suoi fan dopo l’incidente del 24 novembre 2018. Il cantante italiano, vincitore della settima edizione di X Factor, aveva deciso di sparire dai radar televisivi e mediatici, rifugiandosi a Val di Castello, in Umbria, presso i suoi genitori. In attesa di quello che sarà il verdetto in merito al fascicolo per omicidio stradale aperto, il cantante ha deciso – con poche parole – di far sentire la sua voce ai fan.

L’incidente di Michele Bravi del 24 novembre 2018

La vita e la carriera di Michele Bravi è cambiata drasticamente il 24 novembre 2018, quando il cantante è stato coinvolto in un tragico incidente, che ha portato alla morte di una donna che si trovava a bordo del suo motorino. Il cantante si trovava a bordo di un’automobile a noleggio, e non ha mai commentato direttamente la tragica vicenda che l’ha riguardato.

La donna, nell’impatto, ha perso la vita sul colpo: le indagini e gli esami effettuati hanno dimostrato che Michele Bravi non era sotto effetto di alcol – la negatività all’alcol test è stata dimostrata subito dopo l’incidente avvenuto nella notte – o sostanze stupefacenti, anche se quello che, con molta probabilità, è stato un attimo di distrazione è stato fatale per la donna. Il fascicolo aperto per omicidio stradale potrebbe portare alla condanna per Michele Bravi, stando a quanto riportato da La Repubblica.

Quanti anni rischia Michele Bravi per omicidio stradale

Il fascicolo aperto per omicidio stradale potrebbe portare a una condanna che va dai due ai sette anni per Michele Bravi. Il cantante, che si è rifugiato nel silenzio a partire dal 24 novembre 2018, si è espresso attraverso il suo avvocato difensore Manuel Gabrielli, che ha espresso le condoglianze per la famiglia della vittima e ha rassicurato i fan circa le condizioni di salute nel cantante, che ha riportato soltanto qualche lieve ferita.

Nuovo post su Instagram di Michele Bravi e il supporto dei fan

Poche parole su sfondo bianco: un messaggio rapido, veloce eppure d’impatto. Michele Bravi è tornato su Instagram dopo quattro mesi di assenza. L’incidente del 24 novembre 2018, che ha provocato la morte di una donna che si trovava a bordo del suo motorino, ha causato un lungo silenzio nel cantante vincitore della settima edizione di X Factor.

Fatta eccezione per la fiction Rai La compagnia del cigno, che l’ha visto in un ruolo minore, Michele Bravi è sparito dai radar mediatici e televisivi. Nessun’intervista, nessuna uscita pubblica né post di nessun tipo sui social network. Il 27 marzo 2019, intorno alle 14.30, il suo ritorno su Instagram.

Michele Bravi ha pubblicato un’immagine completamente bianca, senza nessun particolare, con una didascalia che ha commosso il mondo del social: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”; le pochissime parole sono state significative, tanto che fin dai primissimi secondi si sono moltiplicati i messaggi da parte dei fan di Michele Bravi, che hanno cercato di supportarlo in ogni modo. Tra le voci, quella di Alice Venturi (alicelikeaudrey) che ha commentato con un semplice cuore blu, e Stefano Guerrera che, insieme ai cuori, ha aggiunto: “fa’ con calma. Ti abbraccio forte Mi’!”.