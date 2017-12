Michelle Hunziker incinta? Il sogno della figlia Sole

Il Natale ormai è alle porte e i bimbi hanno già scritto la lettera per Babbo Natale. I desideri dei piccoli sono ovviamente eterogenei, come quelli degli adulti, del resto. C’è chi desidera orsacchiotti, chi robot, chi una pista, chi un gioco per la PS4 e chi vorrebbe tanto un fratellino. In quest’ultimo gruppo è compresa Sole, la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Sole vorrebbe tanto che la mamma fosse incinta. E’ stata proprio la showgirl e conduttrice elvetica a confessarlo.

La letterina di Sole

Sole, la figlia dell’ex fiamma di Eros Ramazzotti, avrebbe scritto nella letterina indirizzata a Babbo Natale che vorrebbe tanto un fratellino. Mamma e papà come hanno reagito?

‘Sole desidera tanto un fratellino per Natale e io ho spiegato che non è una cosa così veloce, ci vuole tempo’, ha rivelato ultimamente la Hunziker ad Oggi, facendo intendere di non essere incinta.

Il reporter di Oggi ha chiesto a Michelle chi, tra lei e il marito, vizia di più le figlie. ‘Mio marito. Per lui è impossibile dire di no. Lavora tutto il giorno e quando torna a casa si comporta proprio come uno sugar-daddy, uno zucchero di papà’, ha risposto la 40enne di Sorengo.

E’ da tempo che circolano voci sulla gravidanza di Michelle Hunziker. Questa comunque ha sempre smentito i rumors.

Quando Diva e Donna aveva scritto: ‘Michelle è incinta’

Lo scorso marzo, Diva e Donna aveva scritto che Michelle era in attesa del quarto figlio. La ‘bomba’ era rimbalzata subito su tanti magazine e siti di gossip, nonché sui social media.

Non solo Diva e Donna aveva riportato che la Hunziker aspettava il quarto bebè ma ne aveva indicato anche il sesso: un maschio. Una vera balla.

‘No, non sono incinta. Io e Tomaso ci penseremo tra un anno. Un altro figlio ci piacerebbe’, aveva affermato Michelle Hunziker ai microfoni di Gente, negando così tutte le indiscrezioni che si erano diffuse a macchia d’olio sulla sua gravidanza.