Milano: i luoghi più alla moda e iconici da visitare

Quali sono i luoghi più iconici e alla moda di Milano? Trascorrere una giornata o una vacanza a Milano permette di andare nel cuore di uno dei più importanti centri per il fashion, la moda e il design del nostro paese.

Milano è una delle capitali europee del mondo della moda ed è perfetta per coloro che vogliono scoprire i luoghi più belli e iconici dove poter fare shopping o comunque respirare un’aria trendy e modaiola.

Scoprire i luoghi più belli e alla moda della città può essere molto divertente soprattutto se si sceglie di visitarli optando per il noleggio con conducente a Milano, una soluzione comoda e davvero esclusiva. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i posti da non perdere!

Una passeggiata nel Quadrilatero della moda

Uno dei posti da non perdere a Milano se avete una passione per il design e per la moda è sicuramente il “Quadrilatero della Moda”.

In questa zona, durante la famosa settimana della moda, in genere si susseguono le esibizioni e le sfilate che vengono affollate dalle celebrità, le influencer, le modelle che cercano visibilità e attenzione.

Le boutique che si trovano in questa zona sono pensate per offrire delle esperienze uniche e sono allestite come delle gallerie d’arte al fine di offrire ai clienti un’esperienza all’avanguardia. Infatti, anche tornando più volte all’interno del negozio ci sarà sempre qualcosa da scoprire.

Quartiere Brera: arte e design

Tra i luoghi iconici di Milano non può che esserci il quartiere Brera. Questo è il cuore artistico cittadino con la sua atmosfera tra il vintage e il bohémien. Passeggiando tra i vicoli del quartiere si possono trovare delle bellissime gallerie d’arte e dei laboratori artigianali.

Uno dei quartieri più attivi durante la Fashion Week e la settimana del design, in questa zona si organizzano anche numerosi eventi. Da non perdere il Distretto del Design di Brera che comporta il centro nevralgico artistico, creativo e commerciale.

Via Tortona: hub creativo

Una zona creativa che è stata riqualificata dal suo passato industriale è Via Tortona. Oggi questa è una via dai luoghi interessanti e vivaci, alla moda, creativo e d’ispirazione per gli amanti del design.

In questa via è possibile trovare tanti showroom e osservare dei capolavori della moda e degli stilisti italiani e internazionali più importanti.

Inoltre, in questa zona è possibile visitare anche il MUDEC ossia il Museo delle Culture che è un mix tra l’arte e l’antropologia e che ospita delle mostre internazionali di grande rilievo.

Via Montenapoleone: shopping di lusso

In centro a Milano non è possibile che fare una passeggiata nella via più iconica dello shopping cittadino ossia: Via Montenapoleone. Conosciutissima in tutto il mondo è considerata la via per lo shopping per antonomasia.

In questa via si possono ammirare tutti gli store dei nomi più grandi della moda come: Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Armani.

Camminare per Via Montenapoleone permette di immergersi all’interno dell’aria frizzante, caotica e modaiola di Milano, anche perché ci si trova proprio in pieno centro a due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele.

Via Dante

Infine, si può fare una passeggiata che unisce la storia e la bellezza dell’architettura ai negozi di lusso e alla moda. Stiamo parlando di Via Dante. Questa via molto elegante è conosciuta per gli edifici che risalgono al XVIII e al XIX secolo e per i tanti negozi di lusso.

La strada pedonale prevede un mix di catene di negozi per fare shopping e piccoli bazar per i souvenir. Da non perdere in questa zona la bellezza dei palazzi e dei bar e ristoranti ospitati al loro interno.