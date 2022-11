Morbo di Still: che cos’è, sintomi e come ottenere una diagnosi

Il morbo di Still o Morbo di Still a esordio nell’adulto (AOSD) è una malattia infiammatoria sistematica che provoca diversi disturbi molto simili ai sintomi dell’artrite reumatoide. Tra i principali disturbi del morbo troviamo la febbre alta e il rush cutaneo, spesso associati a dolore muscolare, articolare e mal di gola.

Questa malattia infiammatoria cronica colpisce principalmente gli adulti e prevalentemente le donne, ed essendo una malattia infiammatoria sistematica, lo stato infiammatorio del morbo interessa nella maggior parte dei casi più parti del corpo.

I sintomi del Morbo di Still

Il morbo di Still si manifesta in maniera molto diversa da paziente a paziente, per questo motivo è molto difficile riconoscerlo sin da subito e molto spesso la patologia può subire un improvviso miglioramento o peggioramento senza una precisa ragione.

I sintomi più comuni della malattia di Still sono:

Rash cutaneo , con macchie piatte o in rilievo sulla pelle;

, con macchie piatte o in rilievo sulla pelle; Febbre alta improvvisa, che tende a salire nel tardo pomeriggio o sera fino a 39°;

improvvisa, che tende a salire nel tardo pomeriggio o sera fino a 39°; Gola infiammata , con forte sensazione di dolore e bruciore in gola e con linfonodi del collo ingrossati;

, con forte sensazione di dolore e bruciore in gola e con linfonodi del collo ingrossati; Dolore e rigidità alle articolazioni e muscoli.

Come ottenere una diagnosi

Come anticipato, diagnosticare il morbo di Still può essere molto difficile in quanto i sintomi sono molto simili ad altre patologie. Per escludere le altre malattie è necessario effettuare diversi esami, a partire dall’esame obiettivo che rappresenta molto spesso il primo esame da svolgere per il raggiungimento di una diagnosi corretta.

Successivamente, si procede con gli esami del sangue per controllare il livello di: leucociti, eritrociti, proteina C-reattiva, VES, anticorpi anti-nucleo, fattore reumatoide, transaminasi, ferritina e fibrinogeno.

In una seconda fase si effettuano esami radiologici come ecografia e TAC dell’addome, risonanza magnetica nucleare alle articolazioni soggette a dolore e radiografia del torace.

Ottenere delle informazioni in via preliminare sicure e affidabili, assieme all’immediato intervento del proprio medico, può essere il binomio vincente per ottenere una diagnosi precoce e corretta della malattia, che permette di avviare sin da subito la giusta cura farmacologica.

Per avere maggiori informazioni consulta Alleati per la Salute, un portale medico-scientifico affidabile, promosso dal team di Novartis Italia e nato in collaborazione con le principali Associazioni di Pazienti per sviluppare una punto d’informazione autorevole, sicuro e trasparente sulle principali malattie croniche come il morbo di Still.