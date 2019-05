Morgan fa una proposta indecente a Elettra Lamborghini: “Se vieni in camerino….”

Baraonda a The Voice of Italy. Morgan fa una proposta indecente a Elettra Lamborghini e in un attimo si parla subito di gossip. Il cantante cerca di attirare l’attenzione della bella ereditiera?

Elettra Lamborghini presto sposa?

Elettra Lamborghini torna ad essere protagonista del mondo del gossip per via di vari episodi. In occasione di una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni Elettra Lamborghini ha raccontato Quelli sono i suoi impegni lavorativi nel prossimo futuro, spiegando di essere impegnata in sala di registrazione con la realizzazione di un nuovo album in vista dell’estate 2019. Il tutto però non finisce qui, la bella ereditiera ha avuto modo di parlare anche del fidanzato Afrojack con il quale ha intrapreso una bella relazione d’amore. A quanto pare Elettra Lamborghini è pronta a mettere la testa a posto e a congiungersi il matrimonio proprio con il fidanzato parlando anche di maternità. La cantante che potrebbe sposarsi già nel 2020 ha dichiarato: “Forse l’anno prossimo sposa Afrojack. Abbiamo già la lista dei nomi per i nostri figli“. Ma come la mettiamo con la proposta osé di Morgan?

Morgan fa una proposta indecente Elettra Lamborghini

In queste settimane abbiamo avuto modo di leggere diverse notizie riguardante la vita sentimentale di Morgan, in costante conflitto con Asia Argento è con Jessica Mazzoli. In particolar modo la Mazzoli ha fatto riferimento a una fan che è sempre stata al fianco di Morgan e con la quale avrebbe avuto una relazione e non solo. Recentemente artista è stato paparazzato in compagnia di una donna bruna, della quale però non si sa assolutamente nulla. In occasione della nuova puntata di The Voice è andata in onda il 14 maggio del 2019 i fan hanno avuto modo di assistere i una proposta indecente che Morgan ha fatto a Elettra Lamborghini. Di sottofondo infatti è possibile sentire la frase “Se vieni in camerino…“. La cosa e subito sembrata strana ai fan di Elettra Lamborghini, temendo che Morgan possa minare la serenità della cantante attualmente felicemente fidanzata

Elettra Lamborghini: “Sto cercando di cambiare la mia immagine”

Elettra Lamborghini non ha ancora commentato la notizia di gossip che la vede come protagonista, l’ultimo post pubblicato su IG Stories riguarda il suo compleanno è il countdown visto che sarà tra due giorni. In occasione di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair l’ereditiera ha raccontato quali sono i suoi progetti futuri sia dal punto di vista lavorativo che personale. Nel momento in cui è stata posta la domanda come ti vedrai te 10 anni questa ha risposto: “Bene, speriamo! Ho molti progetti e sono sicura che li manderò avanti”. Elettra Lamborghini confida anche: “A volte mi dico che avrei potuto prendere un’altra vita, un profilo un po’ più basso… Magari un giorno mi romperò le scatole e andrò a fare ‘la suora’”.

L’intervista della bella ereditiera continua con una riflessione riguardante il presente che sta vivendo: “Sto cercando di cambiare la mia immagine: quando ero piccolina facevo foto più in costume, adesso sono in un altro periodo della mia vita. Più son coperta e più son contenta”.