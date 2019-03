Morte Cristiana Capecchi: sequestrato il cellulare, indagini sulle chat

La verità sulla morte di Cristiana Capecchi, la ragazza di 28 anni che si è presentata tre volte al pronto soccorso ed è stata dimessa, potrebbe arrivare dalle chat. È stato sequestrato il telefono, i messaggi che ha inviato alle persone vicine assumono un’importanza sempre più rilevante ai fini delle indagini. È stata eseguita anche l’autopsia e la salma della ragazza è a disposizione degli inquirenti.

Sequestrato il cellulare di Cristiana Capecchi

Gli investigatori hanno acquisito il cellulare di Cristiana Capecchi perché i messaggi scambiati in chat assumono particolare importanza. Sono al vaglio degli inquirenti le conversazioni con i genitori, la sorella e gli amici. Nei messaggi Cristiana Capecchi raccontava di stare male, l’orario in cui sono stati inviati servono per innestare tutti gli elementi già acquisiti, così come riportato da La Nazione. Un’indagine complessa perché si devono ricostruire gli ultimi dodici giorni di vita della 28enne e capire chi sono i sanitari che si sono occupati del suo caso. Fondamentali i risultati dell’autopsia per capire perché Cristiana Capecchi è morta. Quattro i malori accusati dalla ragazza, l’ultimo fatale da non lasciarle scampo.

Muore al pronto soccorso, verità per Cristiana Capecchi

Cristiana Capecchi era una ragazza di 28 anni di Marliana, energica e solare, strappata troppo presto alla vita, lavorava come impiegata in un’azienda vivaistica ed volontaria di un’organizzazione di Amarante, in Portogallo. Cristiana aveva un dolore al petto che la opprimeva e difficoltà a respirare, prima era stata dal medico di famiglia, poi dalla guardia medica e infine al pronto soccorso. La situazione è precipitata all’improvviso, Cristiana Capecchi non riusciva a respirare, è arrivata al San Jacopo di Pistoia in arresto cardiaco, inutili i tentativi di rianimarla. Asl Toscana Centro ha disposto i passaggi previsti dal protocollo in questi casi ma non è stato aperto un fascicolo della Procura.

Cristiana Capecchi aveva la polmonite

La famiglia Capecchi è chiusa nel dolore, nessuno di loro ha rilasciato dichiarazioni, come riferisce La Nazione sono nella loro casa nei boschi di Marliana. Tanti gli aspetti da chiarire perché pare che a Cristiana Capecchi fosse stata diagnosticata la polmonite e che stesse seguendo una cura antibiotica. Nessuno degli accertamenti a cui era stata sottoposta al pronto soccorso aveva evidenziato patologie preoccupanti. I medici hanno eseguito le analisi del sangue, la radiografia e l’elettrocardiogramma. Qualcuno sostiene addirittura che il giorno prima della tragedia Cristiana giocava in giardino con il suo cane, probabilmente si sentiva meglio, domenica sera però i medici del 118 hanno dovuto intubarla perché non respirava autonomamente. Le manovre di rianimazione sono iniziate a casa e sono proseguite sino all’arrivo in ospedale dove Cristiana Capecchi è morta.